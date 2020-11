Denuncian maltratos y torturas a niños de 9 y 12 años en la Comisaría 7ª

POSADAS. Matías Caballero, padre de Máximo (12) y Alexander (9), formuló durísimas acusaciones contra el personal policial del Comando Oeste y de la Seccional Séptima, a quienes acusó de detener, golpear y torturar psicológicamente a los niños, supuestamente sospechados de participar del robo a una escuela. Asimismo, Caballero vinculó este criminal accionar de algunos efectivos de la policía con un hostigamiento que sufren desde mediados de Agosto, cuando denunciaron discriminación y negligencia en el trato a su hijastra, Rocío Samaniego, fallecida con un cuadro de neumonía en el Hospital de Fátima.

“Ayer (jueves) entre las 5.30 y 6 de la tarde, estaban mis hijos jugando en la plaza sobre las avenidas Tambor de Tacuarí y Kolping, con un grupo de amiguitos. Cuando se acercó un móvil policial de la Seccional 7ª de Villa Cabello. Sin ningún motivo y razón, se llevaron a mis dos hijos a la comisaría. A Máximo León de 12 años y a Alexander Elio, de 9. Ellos argumentan que (los niños) habían entrado a robar en una escuela. Pero tenemos testigos que dicen que estuvieron jugando en una plaza”, reveló Caballero, en una fuerte denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Pero lo peor vendría después, de acuerdo con Caballero. A las 8 de la noche se acercó un policía a avisarnos que los chicos estaban en la comisaría. Cuando nos acercamos, nos atiende el principal Godoy, que de forma prepotente nos cierra la puerta en la cara y nos dice: ‘por algo empieza la mala fama’. Empiezan a abofetear a Máximo delante de mí y de mi esposa. Y se burla de nosotros”, fustigó.

Luego, salieron “el agente Sena y el agente Benítez, que también bofetea a los chicos, nos dicen que no iban a entregar a los chicos. Que iban a quedar procesados y detenidos en un calabozo, a disposición del juez. Los chicos nos dicen que habían sido golpeados y maltratados dentro de la comisaría. Y les cortaron el pelo sin autorización. Recién para las 22.30 nos comunicamos con la abogada del INADI”, dijo Caballero, añadiendo que para las 23, y con intervenciones del Inadi y de la Comisión contra la Tortura, “pudimos retirarlos de la comisaría”.

“Están muy asustados. Cuando salimos, el oficial Godoy me desafió a pelear en la calle. Y cuando pido para dialogar con la comisaría a cargo de la (Seccional 7ª), me dicen que no puedo hablar”, contó el hombre.

Denuncia ante el Inadi por hostigamiento policial

Según el denunciante, en la comisaría no les tomaron ninguna denuncia. Ni tampoco les dieron constancia alguna del procedimiento realizado, a todas luces, ilegal. Por lo que presentaron denuncias ante el INADI. Y en esta línea, Caballero vinculó lo ocurrido con sus hijos, con otra denuncia que formuló la familia, tras la muerte de Rocío Samaniego. “Hice la denuncia en el Inadi por persecución. No es la primera vez que ocurre. Desde que hicimos la denuncia por la muerte de Rocío, sufrimos persecución por parte de la policía de la provincia. En reiteradas veces vino el Comando tratando de llevarse a mis hijos menores de mi casa”, agregó.

“Estoy indignado, la fuerza pública está para mantener el orden. No me siento seguro. Ayer, este principal oficial Godoy dijo que cuando los vea a los chicos (Máximo y Alexander), los iba a volver a levantar. Que no los quería ver en la calle o en la plaza”, remató el hombre.

De acuerdo con Caballero, además de la denuncia ante el Inadi que ingresó el 25 de Septiembre, también presentaron denuncias ante la Fiscalía de turno. Y tienen pautado una exposición ante la Comisión contra la Tortura de la provincia.