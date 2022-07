Denuncian que “Brignole no garantiza seguridad y competencia leal dentro del Mercado Central”

POSADAS. Este lunes, los operadores del Mercado Central realizaron una protesta con cese de actividades en repudio a la extorsión y los aprietes que estarían sucediendo dentro del predio, en beneficio de un puesto y con la presunta complicidad, anuencia o desidia del titular del organismo, Jorge Brignole. Así lo denunció públicamente, el presidente de la Cámara de Operadores del Mercado Central Bruno Oscar Deis, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

En el marco del conflicto, operadores del mercado central unidos decidieron no trabajar en reclamo de reglas claras de trabajo, y Deis contó a este medio que la reunión del sector, tiene que ver con “el drama que tenemos dentro del mercado. Es un problema grave. Y no estamos siendo escuchados pese a que hicimos varios reclamos al directorio del Mercado Central”, contó.

Respecto del reclamo, Deis insistió en que piden por un “funcionamiento del mercado, que garantice “las competencias claras (leales) dentro del mercado. Hoy son totalmente irregulares, permitidas en parte, por el directorio del Mercado. El señor Brignole dice que a él no le compete el funcionamiento del Mercado comercial. Que únicamente, alquila locales comerciales”, reveló Deis.

Ante la consulta de este medio, Deis denunció que en el Mercado “hay extorsión. Hay un puesto donde si no le compran, los clientes, tiene problemas. Y son los clientes los que han fomentado el reclamo genuino de que quieren elegir (libremente) los locales donde quieren comprar. Y el tipo de mercadería que quieren comprar”, señaló el titular de la Cámara de Operadores.

Por otra parte, Deis aclaró que “esto viene sucediendo desde hace varios años. El reclamo es genuino. Nadie está haciendo política o tratando de sacar beneficios. Al contrario, todos los que estamos acá somos gente de trabajo, y tenemos nuestros empleados detrás. Lo único que estamos generando con esto, son pérdidas hacia nosotros”, remarcó Deis, dejando en claro que la medida de fuerza es una acción extrema.

“Hace menos de 20 días dimos un aumento del bulto, no es un problema sindical”, subrayó Deis sobre este conflicto.

Respecto de la presunta coerción que sufren los clientes, Deis reveló que “está ejercida por una banda que está dentro del mercado, que llamémosles ‘changarines’, pero que no es el común denominador de los chicos que trabajan en el mercado”, dijo.

En cuanto a la modalidad de la extorsión, Deis comentó: “venís con una camioneta a una hora determinada, entras al mercado y te dicen, tenés que colaborar con la compra de 30 o 40 bultos, si no lo hacés, viene el apriete, que puede ser agresivo, verbal o en el auto. Terminás comprando mercadería en un lugar con la que no estás de acuerdo con comprar. Hay artículos que, prácticamente, no se pueden comercializar en el puesto”, bramó.

Jorge Brignole

Para Deis, hay conocimiento total de lo que ocurre por parte de Brignole. “Cuando vas a hablar con el presidente del mercado, se lava las manos y te expone a la gente de un sindicato. Un sindicato que no existe. Lo único que queremos es trabajar Brignole no garantiza seguridad y competencia leal dentro del Mercado Central. Y se la está favoreciendo a otras personas. Pero se esconde detrás de un montón de artilugios, porque es político”, sentenció.

Asimismo, Deis remarcó que en este día de protesta, “Brignole abrió el mercado a sabiendas que nosotros no íbamos a operar. Y esta persona del ‘sindicato’ tuvo su puesto abierto y comercializó. Está claro el favoritismo (de Brignole) y hacia quién. Nosotros todos perdimos plata”, manifestó el operario.

Finalmente, Deis consideró que la situación actual es de un “punto de quiebre”, es decir, sin retorno. “Si no tenemos las garantías de trabajo bien, con un cambio radical, no podemos seguir trabajando”, remató.