Denuncian que desvalijaron tres viviendas en Bº Itá Verá

POSADAS. Unas tres familias sufrieron robos dentro de sus viviendas, según denunció Ramón Barros, un vecino de la chacra 145, en el barrio Itá Verá de la capital misionera y la situación preocupa a los vecinos.

“Está bastante oscuro. No estamos siendo registrados por EMSA. Arriba, hay partes donde tiene jirafita pero no prende el foco. Y más arriba no hay nada. Como nos hicieron las instalaciones nuevas, se venía iluminando, pero no terminaron. Por ahí, el 70% del barrio está a oscuras”, contó Barros, quien admitió que esta falta de alumbrado, deriva en hechos de inseguridad.

“Como estamos en cuarentena y no se puede trabajar, los muchachos aprovechan. En el barrio, tres casas fueron vaciadas. Al no tener iluminación y como no hay seguridad del barrio, aprovecharon los chorros”, sostuvo el vecino, añadiendo que los vecinos estaban pagando un servicio de seguridad por 1000 pesos mensuales. “Con estos días de cuarentena se perdió todo y como está oscuro el barrio, aprovecharon los muchachos”, graficó.

Respecto de las respuestas de EMSA (Energía de Misiones SA) a los pedidos sobre el alumbrado público, Barros explicó: “Nos dicen que no están trabajando por la cuarentena y que hay que esperar”.