Continúan los conflictos en el Mercado Central. En esta oportunidad, denuncian que quieren armar un sindicato trucho en el Mercado Central.

Para conocer más detalles de esta situación, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez habló con Alejandro Fidela, el Secretario General de Trabajadores del Mercado Central, quien al respecto explicó: “a nuestro sindicato nos llegó una documentación que yo publiqué solamente la notificación del Ministerio de Trabajo nacional, donde me notifican a mí, que soy el Secretario General y el único que puede presentar y ampliar documentos dentro del expediente”.

Y agregó: “resulta que en mi nombre y en nombre de nuestro sindicato, estaban pidiendo a los trabajadores del Mercado Central fotocopias de DNI y foto 4×4 color. No es la primera vez que ocurre, pero lo grave, es que usen el nombre de un sindicato y el nombre de otra persona. Yo no pedí nada a nadie, tengo todos los documentos”.

“Lo que sí sabemos es que querían armar una cooperativa o el sindicato paralelo, que no sería paralelo, porque me quieren sacar a mí del lugar donde estoy, soy secretario general, ya intentaron en forma ficticia con ‘Bruja’ (Diego Silveira, el ex titular del sindicato de los Estibadores)”, declaró Fidela.

Consultado sobre cómo afecta esta situación a los trabajadores Mercado señaló: “le prohíben el ingreso a trabajar. Nuevamente es caldo de cultivo para que los muchachos se reúnan, porque ellos estaban esperando que vaya viernes o sábado al Mercado para volver a ordenar todo lo que pasa dentro. No dije que iba a ir, las reuniones armo fuera del Mercado si corro riesgo de vida, no puedo ir a la madrugada para que me encajen una puñalada”, manifestó

“En el Mercado hay una anomia, nadie defiende a los trabajadores”, expresó el dirigente sindical.