Denuncian robos y deterioro en la Plaza San Juan Evangelista

POSADAS. Gladys Viera, vecina del Barrio San Jorge, en diálogo con Misiones Cuatro, comentó indignada sobre el deterioro de la Plaza San Juan Evangelista, ya que vive muy próxima al lugar y es testigo de los robos de piezas de utilidad como luces de LED y hasta un transformador que pertenecía a la conexión que había brindado EMSA.

Al respecto de esta cantidad de irregularidades, expresó “que queremos tener algo en el barrio y si entre los vecinos no cuidamos, o no denunciamos los robos no vamos a tener nada” y añadió que “un joven se llevó un transformador con todos los cables que alimentaban a la plaza y no apareció más” y cuando intentó hacer los reclamos a la empresa EMSA “todo quedó que iban a informar”.

Agregó además que necesitan “urgente que arreglen la calle 146, porque no se puede caminar ni andar en vehículos tranquilamente” y denunció la falta de contenedores suficientes para juntar la basura que se genera el barrio.