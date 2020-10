Denuncian “subasta trucha” y usurpación de propiedad con complicidad de jueza

POSADAS. Una fuerte denuncia por una supuesta usurpación ilegal de un terreno, con connivencia de una jueza, se conoció este lunes por parte de Miguel Ayala, un vecino de Posadas que asegura que hace 12 años que intenta recuperar un terreno del que lo despojaron a través de una “subasta trucha” y turbias maniobras judiciales.

Según confió a MisionesCuatro, tras el fallecimiento de su padre, sus hermanos le cedieron la posesión de un terreno en el Bº Villa Sarita, pero no puede hacer usufructo de la propiedad, porque “hicieron una subasta trucha en el juzgado civil y comercial 1, cuando estaba a cargo de la Dra. Salgado”, bramó.

“Cuando me entero, me presentó ante el juzgado y ya estaba la doctora (Gabriela) Canalis, que se inhibe y manda (el juicio) sucesorio al juzgado civil y comercial nº 4. Me voy al juzgado para inscribir el bien a mi nombre y me hacen pagar el sellado. Entonces aparece una persona que supuestamente compró el terreno en una subasta. Ahí empezó mi largo trajinar de 12 años”, puntualizó Ayala, sobre la maniobra por la que perdió su terreno.

Según Ayala, demostró que el abogado de la persona que compró el terreno en la subasta, “no firmó y nunca participó en ese expediente. La subasta fue armada cuando estaba Salgado en el Civil 1. Supuestamente pagó un monto. Que sea cierto, no lo sé”, confió el vecino, que luego apuntó contra el juzgado civil y comercial 4.

Es que “cuando está por dictar sentencia, la Dra. (Nélida Mirta Sanabra de) Menéndez (titular del Civil y Comercial 4), en forma misteriosa (y por una) ‘mano negra’, manda (el expediente) de vuelta al Civil 1, y se hace cargo la doctora Canalis. Cuando ella ya se inhibió y la ley le prohíbe volver a esa causa una vez que se inhibió. La Dra. Menéndez (Civil 4) no tendría que haber enviado (el expediente por el juicio de sucesión) porque el fuero de actuación es universal. La que tenía que resolver era la del sucesorio, no ella (Canalis)”, fustigó.

Luego, Ayala volvió a cuestionar a la jueza Canalis, “que nada tiene que ver con este expediente, no me hace lugar a las actuaciones y manda a inscribir (el terreno) a nombre de esta persona. Me presenté en el sucesorio y estoy pidiendo que el expediente vuelva al Civil 4”, sostuvo el vecino.

“Acá entre el doctor Daniel Caballero, supuestamente abogado de este señor que compró (en subasta), el Dr. Fernandez Pillado, secretario del civil comercial 1, y la Dra. Canalis, los tres, hicieron un complot, con una mano negra del juzgado 4, para despojarme del bien. Todo esto (que denuncio) está en manos de la justicia”, sentenció Ayala.

“Esto es un robo a mano armada. En una palabra, es corrupción”, remató.