Denunciaron a falso gestor por estafa

POSADAS. La mujer denunció a José Armando D.S, quien le solicitó dinero para hacer una división de bienes y llegó a estafarle con la suma de $40.000 y su cuñado con $12.000.

Gladis González dio detalles del trámite que hizo el falso gestor: “no nos poníamos de acuerdo con mi hermana, mi papá y mi mamá fallecieron y había unos terrenos que estaban en sucesión y él nos dijo que nos iba a cobrar, porque hay que subdividir los terrenos. Nos dijo que nos iba a subdividir y nos juntó a los cuatro hermanos, nos llevó a la escribanía, nos presentó y nos dijo como teníamos que hacer para subdividir, que podíamos tener un título cada una, sin hacer la demanda que teníamos que hacer por sucesión”, relató la mujer.

“A mí me sacó 40 mil pesos, porque supuestamente iba a pagarme mis impuestos. Me sacó los planos de donde estoy viviendo”, añadió.

Hay más de 20 familias a las que José Armando estafó. El hombre residía en Garupá y en los últimos tiempos se trasladó a Eldorado.

Gladis contó que hizo una denuncia en la Fiscalía de Instrucción Número 2, en el año 2018, pero que la causa no tiene ningún avance: “no movilicé más porque estoy en tratamiento, me operé de una válvula en el corazón”, relató.

También comentó que no llegó a firmar un papel, inclusive, el falso gestor le dijo que le iba a devolver el dinero, pero hasta ahora no tiene respuestas. “Tengo audios donde me dice que me va a devolver el dinero, los tengo en un pendrive, tengo fotos, papeles con puño y letra de él diciéndome cuánto me iba a salir la subdivisión del terreno”, manifestó la denunciante.

“Somos personas humildes que trabajamos muchos años y que nos hagan esto, no tiene palabra”, expresó González.