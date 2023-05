POSADAS. Empresas argentinas manifestaron su preocupación por el aumento de enfermedades relacionadas al estrés laboral, y la psicóloga laboral Marta Pernía confirmó que se están incrementando no sólo el estrés y el burn-out, sino también otros riesgos psicosociales como la violencia laboral y la “renuncia silenciosa” que la especialista definió como el escaso o nulo compromiso del trabajador con tomar más responsabilidades laborales, lo que se traduce en una especie de “trabajo a reglamento”, cumpliendo lo mínimo e indispensable.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Pernía comentó que se observa mayor incidencia del burn-out y del estrés laboral, pero además, “dentro de las empresas aumentó este tipo de patología y también otros riesgos psicosociales. Devenido de la pandemia (del coronavirus) podemos hablar no sólo del estrés laboral y el burn-out que son los que más se presentan, sino también la violencia laboral, las dificultades para flexibilizarse dentro del trabajo y lo que es la familia”, detalló.

Asimismo, Pernía resaltó que observan en el comportamiento de las generaciones más jóvenes, lo que denominan la “renuncia silenciosa”, que “hace referencia a trabajar lo justo y necesario, hacer el trabajo sin tomar otras responsabilidades. Una especie de acto de protesta porque hablamos de inseguridad laboral y de lo bajo que son los salarios”, puntualizó la psicóloga.

Un cambio en las expectativas de los trabajadores de las nuevas generaciones respecto del horizonte laboral

Según Pernía, existe un cambio en la percepción de los trabajadores más jóvenes –millenials y Generación Z- que ya no aspiran a ingresar a un trabajo “y hacer carrera” o llegar a jubilarse en una empresa. Por lo que se relacionan con sus puestos laborales de una manera menos comprometida y apuntando a la satisfacción de corto plazo. “Hoy estoy acá (en este empleo) y mañana no sé. Quizás esa idea de iniciar en un lugar y jubilarse en ese lugar (laboral) en las generaciones de hoy, no se ve eso”, contó.

Además, Pernía añadió que “se observa mayor frustraciones” en los trabajadores, y “se percibe que las empresas exigen demasiado y eso puede derivar en otros riesgos psicosociales, como el stress o el burn-out”, comentó.

Por otra parte, Pernía aludió a la intensificación de las jornadas laborales a través de las modalidades home-office, digitales o no presenciales, que conllevan a que el trabajador cumpla funciones desde su hogar en cualquier horario, más allá de su turno laboral. Desde la pandemia del coronavirus, fueron “modificándose las modalidades laborales. Antes era presencial al 100% hoy por hoy, en post pandemia, nos encontramos con modalidades híbridas o digitales”, señaló la doctora.

Sobre la “Renuncia Silenciosa”

La “Renuncia Silenciosa” se define como el fenómeno que atraviesa todo aquel trabajador que, pese a cierta disconformidad, no se plantea abandonar su empleo y permanece en su puesto laboral, pero cumpliendo con los objetivos justos y necesarios, sin extender su jornada y sin realizar tareas que no sean absolutamente imprescindibles.