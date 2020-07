Desmienten al IMUSA y anticipan denuncias por la muerte de mascotas

POSADAS. Iván Sosa, propietario de un perro rescatado que murió este jueves en el IMUSA (Instituto Municipal de Saneamiento Animal), por una operación de esterilización, anticipó que él y otros rescatistas presentarán denuncias formales ante el Colegio Veterinario por presunta mala praxis contra el organismo y su director, Gustavo Elizaincin.

Según confió Sosa a MisionesCuatro, este jueves llevó a su perro rescatado de la calle para ser castrados y junto a otros tres animales, “nos hicieron esperar hasta las 4 de la tarde”. Después viene Elizaincin y “nos dice que todas las mascotas que entraron fallecieron. Y que todos los que eran rescatados tenían patología preexistente”, dijo el joven.

El denunciante admitió que toda operación veterinaria implica riesgos, y que puede fallar la anestesia, y las mascotas, no tolerarla, “pero todas en el mismo turno, llama la atención. Nosotros no sabíamos que anteayer murieron cuatro gatos y una perra y Elizaincin no nos informó de eso”, se quejó Sosa.

Críticas al director del IMUSA

“Él (por Elizaincin) decía que el cuerpo del animal no resistió. Hasta que yo le dije que no puede pasar esto. Ahí como que reconoció que puede ser el tema de la anestesia, que haya estado adulterada, vencida o no apta para el manejo”, sostuvo Sosa, en declaraciones que ya fueron desmentidas por el funcionario municipal.

Sosa responsabilizó al director “por habernos mentido. No habernos comentado que habían fallecido animales. Y haber dejado castrar animales después de lo que había pasado con los cuatro gatitos y la perra”, bramó.

Según el denunciante, su perro muerto en el IMUSA, estaba controlado por veterinarios y “está la libreta sanitaria del perro con las vacunas al día”.

En la misma línea de otros denunciantes, Sosa insistió en que “ayer entraron tres perros y un gatito y todos fallecieron en el mismo turno. El IMUSA lleva mucho tiempo con un servicio no idóneo, hay falta de empatía de algunos empleados. No de todos, pero sí de algunos. Queremos que haya una reestructuración y un seguimiento mejor. Estamos en conocimiento que (el IMUSA) no tienen los recursos para trabajar”, sentenció el joven.

“Nos comunicamos con el colegio veterinario y vamos a hacer la denuncia”, remató Sosa.