Dos familias de la Chacra 59 perdieron todo tras el incendio de su vivienda

POSADAS. En la Chacra 59, en Tambor de Tacuarí y Vivanco, el domingo último, Marta Medeiros perdió todas sus pertenencias como consecuencia del incendio de su casa. En diálogo con el móvil de Misiones Cuatro, contó que vive con sus dos nietos, uno de ellos resultó con heridas de consideración y está internado.

“El cable explotó, los vecinos vinieron a ayudarme, los bomberos nunca llegaron. Me quedé sin nada por eso pido ayuda”, explicó.

Las personas que quieran ayudar a Marta con ropa o mercaderías, pueden comunicarse al teléfono 3764326054.

Otra de las afectadas fue Norma y su familia. En diálogo con el móvil de Misiones Cuatro, dijo que el miércoles pasado “estaba trabajando, me llaman me mandó video mi hijo y me dice que la casa estaba abajo”.

Respecto a las causas del incendio contó: “el fuego empezó en un colchón que se prendió fuego, no sé cómo. Las conexiones son muy antiguas”.

“No pudimos salvar nada, estoy durmiendo en la casa de mi vecina”, explicó la mujer.

Además, comentó que Defensa Civil tenía que acercarse para hacerle el corte de casa, pero hasta el momento no se hicieron presentes.

Las personas que quieran ayudar a Norma, se pueden comunicar al teléfono: 3765377372