Dramático reclamo de madre en Bº Kirchner: “Van a hincar a mis hijas”

POSADAS. Un dramático pedido de protección policial y de acceso a la justicia se conoció este martes de parte de Andrea Fleitas, una madre de menores de edad que asegura que está siendo agredida y amenazada por otras vecinas del lugar. Según contó a MisionesCuatro, las vecinas llegaron a amenazarla de muerte y le dijeron que “van a hincar” a sus hijas, menores de 15 y 12 años, si las encuentran deambulando por el barrio.

“Vecinos violentos, vinieron y me agredieron a mí, a mis hijas y a mi hermana. Viene la policía y cuando se van, vuelven a agredir verbalmente y apedrear mi casa”, contó Fleitas, quien aseguró que los conflictos se iniciaron porque las vecinas que toman y se drogan, agreden “a las chicas más jóvenes que no se juntan con ellas”.

Según la vecina, desde hace dos o tres meses vienen con conflictos, y ahora, como tiene prohibido a sus hijas acercarse a la vivienda de las agresoras, son estas, las que se acercan a su casa, “a agredir. A mi hija de 15 años, una señora de 65, le agarró el cabello. Y la hija de 24 también la agredió”, sostuvo Fleitas.

Las denunciadas no temen a la acción judicial

La mujer aseguró que una vez presentada la denuncia, efectivos policiales le anticiparon que el proceso judicial/penal tomará meses en resolverse. “Ellas tienen que ir a declarar, yo también, y recién ahí el juez vería qué se puede hacer. Pero para entonces, van a venir y me van a matar. Van a prender fuego la casa. Me amenazaron con que le van a hincar (apuñalar) a mis dos hijas de 15 y 12 años”, expresó entre lágrimas, Fleitas, en contacto con MisionesCuatro.

Por otra parte, Fleitas insistió en que ante la falta de protección policial y de intervención de la Justicia, las denunciadas incrementan su hostilidad y amenazas. “Se burlan en nuestra cara. Nos dicen ‘me limpio el culo (sic) con las citaciones (judiciales)’. Me dicen de todo, me apedrean la casa. Ya no sé qué hacer. No quiero vivir así”, manifestó la mujer.