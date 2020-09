Duro relato de joven madre: “Mi ex me sacó de mi casa y me amenaza, pero la policía no hace nada”

POSADAS. Un durísimo testimonio de una madre de dos niños de 3 y 7 años, amenazada por su ex, sin vivienda y sin protección y asistencia del Estado, se conoció en las últimas horas. Claudia Arce, lanzó terribles acusaciones contra su ex pareja Osvaldo Ramos y la familia del sujeto, al tiempo que cuestionó la inacción de policías de la Comisaría 17ª, donde ella radicó las denuncias por violencia de género y desalojo ilegal de su propiedad en calle 96, entre Eldorado y Cerro Corá.

“Me sacó de mi casa y me dejó en la calle”, aseguró Arce, en diálogo con MisionesCuatro el miércoles último. “La familia de él se metía mucho y se volvió una relación complicada. Por mis chicos, aguanté maltratos de su madre, padre y sobrinos. No tengo mamá ni papá”, confió la joven madre, exhibiendo las denuncias legales presentadas por los hechos aludidos.

Según Arce, estando en pareja con Ramos sufrió “violencia física y verbal de su familia y de él. Me dijo que sin (su) familia no íbamos a poder hacer nada, porque gracias a la ayuda de ellos, íbamos a estar bien económicamente”, reveló la joven, añadiendo que, en algún punto del proceso de deterioro de la relación conyugal, le planteó la separación.

Consultada al respecto, Arce aseguró que la propiedad en la que vivía, figura a nombre suyo. “Una vecina nos dio un terreno y de a poco fuimos levantando la casa. Al principio me sacó los chicos, me dijo que me iba a ir sola”, confió la joven, añadiendo que su ex, “usualmente estaba en la casa de su papá”.

“Me sacó de la casa a los empujones”, denunció Arce, insistiendo en el violento accionar de su ex. “Presenté la denuncia en la Comisaría 17ª y ellos no hicieron nada. Ya fue notificado 3 veces con que debe dejar el lugar”, lanzó la joven.

Dada esta pérdida de la vivienda por la fuerza, Arce tuvo que alquilar, pero ahora, como sufre amenazas por parte de su ex cónyuge y su familia, tampoco puede estar en una vivienda de renta. “Antes estaba alquilando, pero ahora ni eso puedo. Tengo amenazas de toda la familia de él y de él mismo. Me amenazó y me pegó. (Incluso) me pegaron estando los chicos presentes y tengo que vivir en la casa de mi patrona”, reveló.

“Hace 8 meses que estoy en la calle. No tengo heladera o cocina y tuve que comprar ropa usada a los chicos, porque no tenían ropa”, expresó, desesperada, la joven madre.