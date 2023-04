POSADAS. El femicidio de Lucía Maidana, ocurrido hace 10 años en una pensión del barrio Palomar, en Posadas, fue extensamente cubierto por medios nacionales luego de las protestas y pedidos de justicia que tuvieron lugar este jueves 6 de Abril, en la Plaza 9 de Julio, frente a la Gobernación misionera. Y lo más dramático del caso es que el violador serial y femicida, responsable del crimen de Lucía, continúa prófugo, es decir, en libertad. Ello pese a que la Justicia guarda material genético que lo vincula a, por lo menos, otras dos violaciones de estudiantes universitarias como lo era Lucía Maidana.

Al cumplirse 10 años de la violación y femicidio de la estudiante de Comunicación Social, Felicitas Maidana, la hermana de la víctima, habló con el portal TN, uno de los medios nacionales que cubrieron el crimen que permanece impune e interpela a la sociedad posadeña y a las autoridades provinciales. “La causa se está investigando, pero no hay una línea de investigación concreta y no hay ningún detenido”, le dijo Felicitas, al citado portal.

Lo patético del caso de Lucía Maidana es que, por los estudios de ADN, la Justicia confirmó que quien cometió la violación sería el mismo que violó a otras dos estudiantes universitarias. Sin embargo, el violador serial y femicida no pudo ser identificado y continúa libre.

“Tenemos un violador serial y un asesino en Posadas”

De acuerdo con Felicitas, en 2016 hubo un abuso sexual en Posadas y se extrajo material genético de la víctima, el cual coincidía con el semen que se halló en el cuerpo de Lucía tras el crimen. Y en 2018, el violador serial volvió a atacar a otra joven del mismo perfil que Lucía –estudiante universitaria, residiendo en el centro de Posadas- y el ADN extraído del cuerpo de la tercera víctima, es idéntico al hallado en las anteriores víctimas.

Esta información fue confirmada a MisionesCuatro por los abogados Roxana Rivas y Ariel Pianesi, ambos con acceso al expediente, en diversas entrevistas desde 2018 a 2022.

El 13 de abril del 2018, el diputado provincial Ariel Pianesi, representaba a la tercera víctima del violador serial, una estudiante de ciencias exactas, y confirmó que es el mismo criminal que mató a Lucía. “Tenemos un violador en Posadas. Un violador serial, un asesino. Estoy convencido de eso y sé que pronto vamos a poder tener elementos para identificarlo. Hay patrones que se repiten, zonas y métodos muy similares”, dijo Pianesi a este medio, aquel día.

“Cuando se llegó a la conclusión del violador serial” en los tres expedientes “ese dato no estaba en la causa de Lucía”

Por su parte, el 14 de abril del 2020, la abogada Roxana Rivas, representante del particular damnificado –querella-, es decir, la familia de Lucía Maidana, también apuntó a la pista del violador serial y femicida de Posadas. Desde la coincidencia del ADN del abusador de Lucía Maidana, “con el violador en otros 2 casos, no tuvimos ninguna novedad más en la causa (por el femicidio)”, contó por entonces la abogada.

“Se tiene identificado el ADN, pero no se conoce la identidad (del violador serial) Hay que tener en claro que hay un expediente por el femicidio (y violación de Lucía), y después tenés las otras causas por violaciones. Que son 2 o 3 causas, a las que no tenemos acceso por secreto de sumario, y porque son expedientes privados”, reveló la Dra. Rivas a este medio.

De hecho, Rivas apuntó al estancamiento en la causa por el femicidio de Lucía, que está en manos del cuestionado juez de instrucción nº 1 de Posadas, Marcelo Cardozo. “Cada vez que hay alguna novedad en estos últimos años, provienen de esos expedientes (por los abusos sexuales a universitarias) y no del de Lucía”, aclaró Rivas, en diálogo con MisionesCuatro. Y amplió: “tal es así que cuando se llegó a la conclusión del violador serial (en las 3 causas) ese dato no estaba en la causa de Lucía. Así que no avanza la causa (del femicidio)”, analizó por entonces la abogada.

Tres causas penales en las que tres jueces estarían investigando al mismo criminal

Sobre la insólita inconexión entre las tres investigaciones que apuntan a un mismo criminal –un violador serial y asesino-, también hizo referencia Felicitas Maidana, en diálogo con TN. “Las tres causas son investigadas por jueces de instrucción en Posadas, pero nunca se juntaron las causas para investigar a ese autor. Mi sensación es que fue una manera de desviar, de hacer creer que hay un violador serial. Pero nunca más se supo nada de eso”, opinó la hermana de la víctima, más bien refractaria a la hipótesis del violador serial, pese a las pruebas de ADN.

Como es de público conocimiento, el único imputado en esta causa, Nicolás Sotelo, recuperó su libertad al quedar descartado por las pruebas de ADN: es que los restos de semen encontrados en el cuerpo de Lucía, no coinciden con el ADN de Sotelo. De todas formas, el joven que en su momento fue defendido por el abogado Alejandro Jabornicky, sigue supeditado a la causa. Existen pruebas de que tenía las llaves del departamento de la víctima, y testimonios que revelan que intentó hacerlas desaparecer. Fue el primer y principal sospechoso del crimen. También hay indicios que apuntan a que ofrecía las llaves de la víctima, a quien quiera robar, antes del crimen.

Este jueves, al cumplirse 10 años del femicidio de Lucía, estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) realizaron una concentración en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas. La misma fue convocada por los departamentos de Comunicación Social y Educación Especial de la Facultad de Humanidades. También participaron amigos y familiares de la víctima.

El crimen de Lucía que sigue impune

Al momento del crimen, Lucía estaba viviendo sola hacía dos meses en un departamento de Posadas. Allí fue asesinada y abusada sexualmente. Para deshacerse del cuerpo y de todo tipo de evidencia, el atacante intentó incendiar el lugar.

Inicialmente se creyó que la muerte de la joven estaba relacionada con el incendio, pero una vez que se le realizó la autopsia al cuerpo de la víctima, quedó todo al descubierto. Lucía tenía cinco golpes en la cabeza, aparentemente realizados con un objeto contundente. Habría estado con vida cuando el asesino dejó el departamento incendiándose y la joven murió por el traumatismo de cráneo y por intoxicación con monóxido de carbono.

