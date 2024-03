Creció la demanda en el Comedor y Merendero ‘Lapachito’ y necesitan donaciones

POSADAS. La situación en el Comedor y Merendero “Lapachito” de Misiones se torna cada vez más crítica, según lo revelado por Amelia González en una entrevista con el Móvil de Misiones Cuatro. La titular del establecimiento señaló un alarmante aumento en la demanda de comida, evidenciando la difícil realidad que enfrentan muchas familias en la región.

“La demanda creció muchísimo. Creo que la mayoría de los comedores está en la misma situación”, expresó González, destacando el crecimiento exponencial de personas necesitadas de asistencia alimentaria. Lamentablemente, esta creciente demanda ha llevado a situaciones desoladoras: “Hay más gente pidiendo platos de comida y lastimosamente, muchas veces no alcanza. Hay algunos que se van sin comida”.

Actualmente, el Comedor y Merendero “Lapachito” asiste a casi 100 familias, una cifra que refleja la magnitud del problema alimentario en la zona. A pesar de las dificultades, González enfatizó que no han dejado de cocinar, aunque la situación es cada vez más complicada debido a la falta de recursos: “No estamos recibiendo como debería ser los víveres secos. Deberían entregar un poquito más, la verdad no alcanza para la gente”.

El establecimiento funciona los lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes brindan una merienda a las 17 horas. Ante esta situación crítica, González hizo un llamado urgente a la solidaridad: “Necesitamos donaciones de alimentos no perecederos para poder seguir ayudando a las familias que lo necesitan”. Aquellos que deseen colaborar pueden comunicarse al número 3764835874.