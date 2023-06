El deterioro en la calle de ingreso al Bº Sol de Misiones 3, impide contar con ómnibus con aire acondicionado

POSADAS. Vecinos del Barrio Sol de Misiones 3, el que está ubicado al extremo sur de Itaembé Miní Oeste, en Posadas, denunciaron públicamente que se está deteriorando la calle por donde transita el ómnibus del Grupo Zbikoski, y recordaron que estaba proyectado el asfaltado para marzo de este año.

“En este último tiempo se están deteriorando el camino por donde transita el transporte urbano. No hay mantenimiento de la calle y si no estoy mal informado, estaba previsto que en marzo se iba a iniciar el asfaltado de la calle y estamos en junio”, comentó el referente del barrio Sol de Misiones 3, Luis Aquino, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

“La calle está llena de pozos y daña las unidades de transporte”, advirtió Aquino, y añadió: “No podemos tener los coches con aire acondicionado, porque hay demasiada polvareda, se ensucia el equipo arriba y ya no funciona”.

Por otra parte, Aquino mencionó que en el barrio “el otro problema que tenemos es la inseguridad. Hay un montón de cosas que no se están haciendo como corresponde. La intervención del foro de seguridad deja mucho que desear y el propio foro condiciona el trabajo que hace la policía que es excelente, porque intervienen mal. Hay recorridas, pero en los momentos críticos no se los ve”, reveló Aquino.

De acuerdo con el vecino, si bien no se ven arrebatos en las calles, los maleantes “entran en las casas y llevan cosas pequeñas que pueden transportar fácilmente y vender fácil. Pero nosotros somos los culpables: uno, porque no se hace la denuncia y dos, porque compramos lo robado”, admitió autocrítico el vecino. “Hay un círculo vicioso ahí y no se puede romper porque hacemos las cosas mal”, reflexionó.