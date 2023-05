El femicidio de la taxista, sería obra “de sicarios, por los problemas que pudo haber tenido Claudia Benítez”

POSADAS. El abogado que encabeza el estudio legal que representa a Juan Andrés Rodríguez, ex pareja de la taxista Claudia Benítez, volvió a insistir con la hipótesis del asesinato por encargo a cargo de sicarios, contratados por un grupo de delincuentes con los que la víctima habría tenido conflictos en los meses previos al salvaje asesinato perpetrado el 18 de mayo del 2022, hace poco más de un año.

Para el abogado Alejandro Jabornicky, su defendido, que continúa detenido, no tiene vinculación con la causa y tampoco con el otro acusado, Franco Jesús Ramos (28), quien también está preso y en diciembre del año pasado fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja, Marina Da Silva (19), asesinada a golpes el 20 de diciembre del 2013.

“Juan Andrés está en prisión preventiva desde lo que se decretó en junio. Tiene infinidad de excarcelaciones presentadas y denegadas. Está imputado de femicidio”, confirmó Jabornicky en diálogo con el Noticiero Central de MisionesCuatro, este viernes.

“No hay ninguna prueba que lo conecte con el caso”

Ante la consulta de este medio, el abogado insistió en que la imputación de su defendido no se corresponde a derecho, en función de las pruebas producidas en el expediente a la fecha. “No hay ninguna prueba que lo conecte con el caso, ninguna medida judicial que haya logrado decir que hay una conexión o positividad con la acusación, no hay enlace ni encaje. Existe una presión social y de la familia que considera que Rodríguez, estando detenido hay satisfacción en este sistema penal que no está funcionando”, manifestó el penalista.

Contra las hipótesis que apuntan a que su defendido contrató a Ramos para asesinar a Claudia Benítez, el abogado insistió en que “ninguna de estas afirmaciones desde los familiares tuvo asidero ni conexión fáctica. Ambos han declarado lo mismo, que no se conocen y no tienen relación religiosa, porque uno es de los testigos de Jehová y el otro es evangelista”, reveló Jabornicky.

“La situación de Ramos empeoró con la condena que recibió por el femicidio de Marina Da Silva”

Asimismo, el abogado admitió que la situación de Ramos es muy grave en el marco de las dos causas por femicidio en su contra. “La situación de Franco empeoró con la condena que recibió por el caso (femicidio de Marina) Da Silva. Y en estos últimos meses, llegó un informe del análisis telefónico del aparato que tenía Franco en esos días, que fue muy contundente, porque muestra fotos del paraje, del predio, del lugar (donde fue encontrado el cuerpo en Nemesio Parma) y la ubicación temporal y espacial del teléfono”, dijo.

“(Más) mensajes y llamados a su novia a las 6 de la mañana del día del crimen, comentándole cosas no relacionadas a la producción del homicidio, sino de lo que estaba haciendo. Todo encaja perfectamente. Y tiene comunicaciones y mensajes al teléfono de Claudia (Benítez) Lo que lo hace el principal sospechoso del crimen. Él lo niega, pero la prueba es muy dura”, puntualizó el letrado.

“Esta situación (de Ramos) no tiene nada que ver con Juan Andrés”, reiteró el abogado.

La hipótesis que estaría elaborando la defensa del acusado

En cuanto a si Ramos pudo haber sido contratado para asesinar a la taxista, Jabornicky comentó: “Para mí esto excede a Franco, es obra de sicarios por los problemas internos que pudo haber tenido Claudia en los últimos 6 o 7 meses (de su vida) Hay una hipótesis que estamos desarrollando, pero está en secreto. Son tres pistas que se están desarrollando y creo que vamos a encontrar al culpable”, reveló el abogado.

“Nosotros queremos ser querellantes particulares en la causa, hay elementos y posibilidades de lo que pudo haber pasado. Pero la justicia no lo va a permitir hasta que no salga de su calidad de imputado, no tenga una falta de mérito o sobreseimiento. Tiene muchos elementos para aportar y de la historia de su relación con Claudia”, comentó el abogado sobre la situación de la ex pareja de la taxista masacrada, padre de los hijos que quedaron huérfanos.

“Me cuesta creer que Franco tenga la capacidad de matar de esa manera, pero está muy complicado por el teléfono que le dieron”

Apuntando contra un grupo de hombres que tendría motivos para el crimen, Jabornicky puso de relieve que la taxista intervenía en toda situación en la calle, en la que una “chica fuera maltratada o acosada por un grupo de hombres”. “Y vendía un producto que es el traslado de mujeres en la noche. Transportaba damas, solas o acompañadas, en situación de riesgo. También tuvo problemas con un grupo por un accidente con un auto rojo”, señaló el abogado.

“Y hay otras cosas, relacionadas desde nuestro punto de vista, con otro tipo de delitos macro, que generó cierta conmoción en esas personas que podrían ser los responsables del asesinato (por encargo) a sicarios”, ventiló el abogado, insistiendo en que no cree que Ramos sea el autor material del femicidio. “Me cuesta creer que Franco tenga la capacidad de matar de esa manera. Pero Franco está muy complicado. El problema con Franco es quién le dio el teléfono. Ese chico no aparece. Como que este hombre fue puesto y con colocación específica”, elaboró el abogado, dando a entender que Ramos pudo haber sido incriminado a partir del teléfono celular que tenía al momento del crimen de la taxista.

La refutación de la hipótesis que estaría elaborando la policía, la fiscalía y el juez

Por otra parte, Jabornicky consideró que el juzgado de instrucción 7 y la fiscalía correspondiente, están intentando producir pruebas contra su defendido, en base a los psicofármacos que Benítez tenía en su cuerpo al momento del asesinato y a los medicamentos que había en la vivienda de ambos.

Sin embargo, el abogado rechazó esa teoría, al señalar que los medicamentos estaban prescriptos y que había jeringas en la vivienda porque Juan Andrés es enfermero. De acuerdo con el abogado, la policía, la fiscalía o el juzgado buscan producir pruebas que demuestren que su defendido “le podría haber dado (psicotrópicos) para debilitarla en sus funciones y de esa manera se la mate con más facilidad. Es el enlace que creo que el juzgado está buscando para involucrarlos a ambos (Ramos y Rodríguez)”, sostuvo.

“Sería importante que estos miembros de la justicia informen cuáles son los cargos y cuáles son las pruebas”

“Me parece una tontería. Rodríguez se dedica a la farmacia, pero también es enfermero. En la vivienda había jeringas, gasas y medicación, porque él se dedica a esto y atiende a vecinos en el barrio. Además, Claudia empezó con una terapia y esa medicación que le encuentran en el cuerpo está recetada. Lo que da por tierra con que Juan Andrés haya tenido participación”, sentenció el penalista.

Por último, Jabornicky tuvo críticas muy fuertes contra el juzgado de instrucción 7. “Sería importante que estos miembros de la justicia informen cuáles son los cargos y cuáles son las pruebas. Si alguien lleva este caso a juicio oral, se lo van (a rechazar). Franco (Ramos) puede tener conectividad y ser condenado, pero” respecto de la situación de su defendido, la Cámara de Apelaciones, “le van a decir (al juez de instrucción) ¿qué hicieron con él? Los hijos declararon que estaban con el padre durmiendo. (Lo declararon) en Cámara Gesell en varias oportunidades”, cerró el abogado.