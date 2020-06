El hamburguesero apuntó a inspectores municipales por maltratos

POSADAS. El dueño de un carrito de hamburguesas, Leonardo Mendez, reveló los detalles del operativo en el que lo echaron de su lugar de trabajo, pese a los pedidos que formuló a inspectores municipales y policías federales, en presencia de su pequeño hijo de 5 años, el domingo último.

El hamburguesero que tenía su puesto en la intersección de las Avenidas San Martín y López y Planes habló con MisionesCuatro esta tarde, brindando detalles de lo ocurrido cuando lo corrieron de su lugar de trabajo, en presencia de su pequeño hijo de 5 años.

“Estuve 90 días sin trabajar. Pero vi que la gran mayoría de los negocios gastronómicos están abiertos, deliverys funcionando y restaurantes llenos. Decidí volver a abrir, el viernes (pasado). No tuve problemas. Pero justo un día del padre, un señor se lastimó del otro lado de la calle. Llamo a la policía y un uniformado se acerca y me pide los datos”, contó Méndez sobre el momento previo al maltrato que sufrió de parte de inspectores municipales.

Lo corren luego de avisar de un anciano caído

“A los 10 minutos llega la policía federal con inspectores municipales y me dicen que me retire del lugar”, reveló Méndez. Ante la requisitoria supuestamente justificada en la prevención de contagios del SARS-CoV-2, Méndez intentó dialogar con los inspectores. “Les dije ‘estoy con mi hijo, necesito trabajar. Este es mi sustento de vida. Si no me dejas trabajar, se echa a perder la comida y pierdo calidad del producto’. Trabajo para comer y vivo del día a día”, insistió el hamburguesero.

“Me gano la vida así, me estás sacando el pan de la boca a mí y a mi hijo”, le habría dicho Méndez a los inspectores, que de todas formas, lo echaron del lugar. “Nos merecemos respeto y trabajar. No nos dan soluciones. Con mi hijo estaba sollozando que tiene 5 años y no entendía lo que pasaba, me fui (del lugar)”, reveló Méndez.

En ese contexto grabó el video que se hizo viral, según dijo a MisionesCuatro. Desde entonces, recibió numerosos ofrecimientos de ayuda alimentaria, económica y hasta laboral. “Mucha gente me manda su apoyo. Que tenían carritos y les pasó lo mismo. Y empleados públicos que me apoyan. Hice el video para que la gente hable”, subrayó el trabajador.

Ahora, tras lo ocurrido, Méndez contó que está reinventando su servicio y hace deliverys con pedidos a través de una cuenta en Instagram.