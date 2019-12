El impuesto al dólar ahorro: aún sin reglamentación total

Imagen ilustrativa de la web

POSADAS. Eduardo Rey, empresario de la casa de cambios Dos Arroyos, dialogó con Misiones Cuatro a raíz del estreno de las medidas implementadas.

“Nosotros hoy terminamos de adecuar nuestros sistemas, habíamos trabajado hasta el día lunes… y ahora con la implementación del cambio, hoy a partir de las 8.30 de la mañana empezamos a realizar nuestras actividades con las primeras reglamentaciones, aunque no están terminadas en su totalidad. Como depende del AFIP, con el correr de los días irán sacando nuevas reglamentaciones y nos iremos adecuando”, sostuvo.

Con respecto al sector cambiario, expresó que “los colegas intentamos abrir de manera regular para cubrir la parte de la demanda referida a los argentinos que van a las playas del litoral brasilero”.

Respecto de la percepción en pizarra comentó que “están expresando los precios sin el 30% por una razón: vale aclarar que los no residentes (del país) no pagan el impuesto, es decir, no se les cobra a los brasileros y paraguayos, lo que hace que hasta que lleguen a la ventanilla no se sepa cuánto se les tiene que cobrar”, precisó.

Con respecto a la merma de la demanda cambiaria reflexionó que “se encareció muchísimo, y como todos sabían que estaba pronta la reglamentación del 30% la gente se apuró a realizar el cambio antes de que se volviera oficial, y por lo tanto es lógico que con los nuevos precios la gente no compre más”.

Así mismo, el empresario manifestó descreer en que, con el asunto de los no residentes, se vea muchos extranjeros realizando cambios. Para él “si la situación se da, va a faltar el peso y por lo tanto será insuficiente para realizar cambios incluso con sus propias monedas”.