El IPS le niega prótesis a incapacitada, desde hace dos años, según denuncia

POSADAS. “A mi familia le dicen que no hay (prótesis), que no es una urgencia, que tengo tiempo para esperar”, confió Epifania Da Rosa (60), una mujer que sufrió lesiones incapacitantes al caer de un colectivo urbano y sigue reclamando, desde hace 2 años, que el Instituto de Previsión Social que preside el cuestionado Dr. Lisandro Benmaor, le reconozca las prótesis que necesita para volver a caminar.

En diálogo con MisionesCuatro, Da Rosa contó: “No puedo ir ni en silla de ruedas. Tengo las manos (dañadas), me caí del colectivo y se me rompió. Me arrastro como puedo, tengo que cocinarme. Estoy sola. Por ahí viene mi hijo, que me compra las cosas para comer y hace los trámites. La prótesis me permitiría movilizarme mejor”, sostuvo.

Según Da Rosa, el doctor que la atiende, le dijo que “sí o sí” se tiene que operar una de las dos rodillas, que “se me afloja porque no tengo ligamentos y tendones. Pero él quiere hacer la operación porque ya tiene infección”, relató la sexagenaria.