“El maltrato animal va en aumento”, sostiene proteccionista

POSADAS. Miriam Barthe, una proteccionista que tiene un “mini – refugio” con 66 perros estuvo en el Noticiero del Mediodía de MisionesCuatro y alertó que “el maltrato animal va en aumento” en Posadas, por lo que instó a formular las denuncias correspondientes a la Policía, aunque aclaró que las denuncias no son anónimas.

En diálogo con este medio, Barthe relató que actualmente tiene 10 o 12 perros que son adoptables y los demás (54 canes) son “perros viejitos, ciegos y que es muy difícil que se adapten”. Con su grupo, Barthe recibe y rescata animales abandonados, maltratados y en mal estado.

Este martes, Barthe se presentó en estudios de MisionesCuatro con “Olivia”, una perra de 8 meses que está a punto de ser esterilizada y puede ser adoptada.

maltrato animal – ilustrativa

“El maltrato animal va en aumento, es inentendible y doloroso ver esto- Si no los quieren o no les gustan los animales, que no los tengan”, pidió Barthe, insistiendo en que no se debe llegar a maltratar a las mascotas, por ejemplo, dejándolos atados y sin comida.

Para la proteccionista “el maltrato animal va creciendo”. Sin embargo, con un grupo de proteccionistas “estamos trabajando mancomunadamente con la policía. No existen las denuncias anónimas por maltrato animal, pero la policía hace lo que tiene que hacer”, opinó.

Dejando en claro que están faltando voluntarios, Barthe reveló que pueden contactarla al teléfono 3764200934 o a través de Facebook a la cuenta Miryan Barthe. Además, precisan alimentos, pipetas y otros implementos relacionados a la tenencia responsable de canes.