El nuevo detenido por el crimen de Claudia Benítez está acusado del asesinato de su pareja

Allanamiento y nueva detención por el crimen de Claudia Benítez dejó al descubierto otro femicidio.

Este jueves, en el marco de la investigación por la muerte de la taxista Claudia Benítez, se realizó un allanamiento en un asentamiento del barrio Sol de Misiones, donde se allanó una vivienda y se detuvo a su propietario Franco R. (27).

Además, se secuestraron elementos de interés para la investigación, como un teléfono celular con características similares al de la víctima, aparato que será analizado por especialistas de la SAIC, además de otros tres teléfonos celulares que también fueron secuestrados, junto a una tarjeta de memoria y un chip.

Con el transcurrir de las horas, se confirmó que el detenido, es la pareja de Marina Da Silva, la joven que en diciembre de 2013 fue ultimada a cuchillazos y arrojada a y pozo de agua en la zona de Campo Bauer, Nemesio Parma.

El móvil de Misiones Cuatro dialogó con Cristina Da Silva, la mamá de Marina y manifestó que tiene “sentimientos encontrados” tras saber que su ex yerno-quien está imputado por el crimen de su hija- estaba en libertad.

“La justicia es lenta, le da más derechos a los asesinos y gente que hace daño a las otras personas”, expresó la mujer.

“No tuvo ningún poquito de sentimiento de matar a su propia mujer, dejar a su hija sin madre y ahora le largaron”, manifestó.

“Tuvo que volver a pasar, arruinar a una familia, para que la justicia pueda actuar”, dijo respecto a lo sucedido con Claudia Benítez.

Respecto a la situación de su ex yerno señaló: “creo que estuvo seis años detenido y la justicia no me supo explicar porque le soltaron, uno por la pandemia y, otro, porque no tenían suficientes pruebas para tenerle adentro”, comentó Cristina.

Agregó que en la causa por la muerte de Marina “no hubo juicio porque se cambió la carátula y el fiscal que estaba a cargo renunció”.

Y a modo de conclusión señaló: “una persona así no puede vivir en la sociedad ¿Cómo va a estar segura mi nieta. La justicia tiene que pensar para largar a una persona así”.

“Él no demostraba ser violento, se peleaban como cualquier pareja, era callado”, contó.