El PAS realizó un evento donde no se respetó el distanciamiento

POSADAS. El fin de semana se desarrolló un evento del Programa de Asistencia Social (PAS), en la cual, los presentes, no respetaron el protocolo y hubo aglomeración de personas, de acuerdo con el relato de un transeúnte que pasó por el lugar.

Sergio, fue testigo del hecho y contó a Misiones Cuatro lo que vio ese día, donde, además, manifestó su indignación. “Estuvo muy mal porque la gente estuvo una al lado de otra”, expresó.

“Teníamos que llevar unos artefactos porque somos técnicos, tuvimos que llevar al barrio Yacyretá y vimos que estaba lleno de gente, tenemos clientes que tienen que pasar las mil y una con la policía por todo esto de la pandemia”, declaró el comerciante.

En el un local partidario se hizo presente el vicegobernador, Carlos Arce y, además, estaban entregando mercadería. “El tema de la mercadería me dijo mi clienta”, contó.

También cuestionó que muchas personas no cumplen la cuarentena: “es ley pareja, no son conscientes que Misiones está viviendo una época feudal. Hay mucha gente que sale como si no pasa nada”, manifestó Sergio.

“No me acerqué porque iba a haber quilombo”, expresó.