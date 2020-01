El Secretario de Gobierno no sabe si Grupo Z redujo frecuencias

POSADAS. El Secretario de Gobierno de Posadas, Juan Pablo Ramírez, brindó una conferencia de prensa en la que sostuvo que no puede confirmar o descartar que el Grupo Zbikoski, la principal empresa prestadora del servicio de transporte urbano, redujo las frecuencias como lo denuncian miles de usuarios y como viene ocurriendo año tras año, durante el periodo del receso escolar.

Ramírez, la mano derecha del alcalde renovador, Leonardo Stelatto, primeramente defendió la medida de congelar la tarifa por 180 días, en virtud de la incertidumbre respecto de los subsidios nacionales, provinciales y municipales al transporte, al tiempo que recalcó que se busca proteger al bolsillo de los usuarios.

De hecho, reveló que “venimos hablando bien”, con las empresas de transporte, “en el marco de la formalidad”, y que “no tuvimos ningún planteo de la empresa (Zbikoski) respecto del congelamiento de las tarifas”.

Ramírez no sabe con qué frecuencia están operando las empresas

“Los temas que se están abordando, son las mejoras de las paradas, y por supuesto, el tema de las frecuencias. Dentro del marco de la formalidad –repitió Ramírez-, la empresa (Zbikoski) ha manifestado que no ha disminuido la frecuencia, sino que sigue todo igual”, sostuvo el funcionario, dando por cierto, el planteo de la empresa que controla el 80% de las líneas de transporte en el Gran Posadas, y que, además, controla a la empresa Servicios Urbanos SA, la firma encargada de gestionar el sistema de boleto prepago SUBE Misionero.

De acuerdo con Ramírez, “el municipio va a hacer un control para que estos servicios se cumplan. Es decir, (aplicamos) un congelamiento de precios por el mismo servicio. No va a haber una reducción de las frecuencias”, prometió el funcionario, con palabras que preocupan a los usuarios afectados por las periódicas reducciones de frecuencia durante los meses en los que no hay actividad escolar y se reduce la cantidad de usuarios.

Colectivos del Grupo Zbikoski

“Es lo que tenemos pautado en el pliego licitatorio que firmó la empresa (Zbikoski). En caso de que detectemos reducción de frecuencias, tomaremos las medidas administrativas correspondientes. La municipalidad está abierta a escuchar los reclamos de los usuarios”, expresó Ramírez, que repitió lo que vinieron diciendo durante años, sus antecesores Fabián Florentín y Pablo Hassan. “Estamos a la espera de los análisis para ver si se disminuyó o no las frecuencias”, confió Ramírez, sin hacer mención a las denuncias públicas de usuarios de transporte y de presidentes barriales de Posadas.

De hecho, en toda la conferencia, Ramírez jamás pronunció el nombre del Grupo Zbikoski, uno de los principales aportantes de dinero y de asistencia logística en las campañas de la Renovación.

Marcelo Zbikoski

¿Se mantendrán las frecuencias del verano, durante todo el año?

Lo que no quedó claro, tras las declaraciones de Ramírez, es si el congelamiento de las tarifas incidirá o no en la calidad de la prestación. Es que el funcionario parece negar que se redujeron las frecuencias a partir del inicio de Diciembre y olvidó que estas reducciones se llevan a cabo año a año.

Entonces, cuando en Marzo, vuelva el grueso de los usuarios –los estudiantes primarios y secundarios, empleados estatales, etc.-, surgen las dudas respecto de con qué frecuencia se prestará el servicio: si con la frecuencia estival o la frecuencia regular.

Como sea, está en claro que, más allá de que haya controles e incluso sanciones a las empresas y en particular al Grupo Zbikoski, nada hace presagiar que los empresarios no puedan ralear la cantidad de colectivos circulantes, so pretexto de una caída en la rentabilidad por el congelamiento de tarifas. Así lo anunciaron a nivel nacional, empresarios del sector: si no hay subsidios, reducirán las frecuencias.

Y si el funcionario responsable, no sabe si se modificó o no la frecuencia de colectivos, a casi un mes de asumir, posiblemente, las empresas continuarán manejando los horarios según sus intereses. Así se manejaron durante las gestiones de Joaquín Losada y Orlando Franco.