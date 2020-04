POSADAS. La causa por la violación y femicidio de Lucía Maidana, ocurrida el 6 de Abril del 2013, sigue virtualmente estancada, pese a que se confirmó por examen de ADN, que el violador serial que atacó a la joven, es el mismo que ultrajó a otras dos -o tres- estudiantes universitarias en Posadas.

En diálogo con www.misionescuatro.com, la abogada querellante, Roxana Rivas, consideró que la causa va a archivarse y que la justicia misionera, jamás estuvo capacitada para investigar un crimen complejo como el de Lucía. Y alertó sobre la falta de conexidad judicial entre los casos, pese a tratarse del mismo depredador sexual, que sigue prófugo y podría estar gozando de alguna suerte de protección institucional.

Una causa estancada desde 2018

Desde la coincidencia del ADN del abusador de Lucía Maidana, “con el violador en otros 2 casos, no tuvimos ninguna novedad más en la causa (por el femicidio). Se tiene identificado el ADN, pero no se conoce la identidad (del violador serial) Hay que tener en claro que hay un expediente por el femicidio (y violación de Lucía), y después tenés las otras causas por violaciones. Que son 2 o 3 causas, a las que no tenemos acceso por secreto de sumario, y porque son expedientes privados”, remarcó la Dra. Rivas, en referencia a la identidad del depredador sexual que atacó a Maidana y a otras estudiantes universitarias desde el 2013 a la fecha, en Posadas.

“Cada vez que hay alguna novedad en estos últimos años, provienen de esos expedientes y no del de Lucía”, aclaró Rivas, al tiempo que subrayó: “Tal es así que cuando se llegó a la conclusión del violador serial (en las 3 causas) ese dato no estaba en la causa de Lucía. Así que no avanza la causa (del femicidio)”, analizó la abogada, y agregó: “No pudimos aportar ningún dato nuevo, no tenemos ningún dato nuevo ni ningún sospechoso”.

Por otra parte, Rivas puso de relieve que “la situación (procesal) de (Nicolás) Sotelo sigue siendo igual, aunque no sabemos por cuánto tiempo lo van a mantener. Pistas ciertas no tenemos. Este último año, no hubo ninguna noticia”, subrayó la abogada sobre la posible desvinculación del hasta ahora, único sospechoso del crimen de Lucía –figura como posible “entregador” o cómplice de los autores materiales de la violación y femicidio.

Los jueces no trabajan de forma conjunta para atrapar al violador

Asimismo, Rivas expresó su preocupación por que sigue suelto el violador serial cuyo material genético está identificado en los casos de la joven violada en un albergue estudiantil de Eldorado, de la estudiante atacada en su departamento y en el del femicidio de Lucía. “Especulamos que podría ser alguien del entorno universitario, pero no tenemos ningún sospechoso. Tampoco nos informan que se estén llevando de forma conjunta estas causas, vemos algún avance cuando detienen a algún sospechoso y le extraen muestras para cotejo de ADN. Pero si no puede caer por otras causas va a ser difícil (que lo capturen)”, se lamentó.

La abogada confirmó que las causas por los ultrajes sexuales con acceso carnal contra el mismo depredador se encuentran en juzgados penales diferentes y, de hecho, “se ve que (los jueces) no están trabajando en forma conjunta y estratégica”.

No se incluyó el dato de la identidad confirmada por ADN

En esta línea, Rivas reveló que “esos datos que me enteraba por la prensa, estaban en otros expedientes y ellos (por el equipo del juzgado de instrucción nro 1) no los tienen formalmente introducidos en el expediente. Es gravísimo”, acotó Rivas, en tono crítico al trabajo del cuestionado juez Marcelo Cardozo –a cargo del expediente de Lucía- y de los demás jueces penales de primera instancia de Posadas.

Para Rivas, el juez, el secretario del juzgado 1 y el fiscal en el caso de Lucía, “nunca se sintieron interpelados para salir a explicar qué es lo que estaba pasando con esta causa. Es parte de su deber informar a la comunidad. Pero no te dan entrevista y no se sienten interpelados. La sociedad (misionera) tampoco se lo demanda. Si no fuera por los movimientos de mujeres no hay una toma de conciencia de que este tipo (el violador serial) está suelto. Y tampoco se especula sobre quién pueda ser”, reflexionó la abogada.

Duras críticas a la justicia penal

“Las otras víctimas se fueron rápidamente de la ciudad y de la provincia, atemorizadas. En el fondo, lo que se hace son salidas individuales, sin que haya una acción clara sobre este violador, que es un peligro colectivo”, denunció Rivas, quien sigue manteniendo que “hay un pacto de silencio” en torno al violador.

“Hubiera sido una solución más ágil (para la Justicia) haber condenado a Sotelo. Si lo hubieran podido hacer, lo habrían hecho. No habría sido necesario vincular las otras violaciones con este caso (el de Lucía) y el caso quedaría impune, pero cerrado. No deja de ser una cuestión de delito de género que no tiene un tratamiento preferencial en el poder judicial. Pero el caso de Lucía fue muy macabro y por eso no lo pudieron cerrar”, puntualizó Rivas, en tono cáustico respecto de la justicia misionera.

“El sistema judicial misionero siempre cierra estos casos con algún perejil. En este caso, el defensor de Sotelo (Dr. Alejandro Jabornicky) logró introducir la prueba del ADN, sino, Sotelo estaría encerrado con perpetua”, opinó Rivas, quien reiteró que “nos preocupa quién este es el sujeto (el violador serial) que se mueve” en ámbitos universitarios.

¿Un depredador sexual suelto y protegido en Posadas?

En esta línea, Rivas enfatizó que el violador serial que sigue suelto en Posadas, tuvo acceso al conocimiento de las víctimas y “alguien tiene que tener un dato. Y ese alguien no está apareciendo. Eso puede tener que ver con la identidad del violador, pero estas son especulaciones”, aclaró. “Como no lo pudieron condenar a Sotelo, tienen que admitir que (el culpable) está suelto”, subrayó la abogada.

La justicia penal de Posadas “nunca estuvo en condiciones de investigar un delito complejo. (Los jueces) están para armar y cerrar causas como sea, pero no están capacitados para una investigación profunda. A no ser que sea por casualidad, esto (el caso Lucía) va a terminar archivado”, sentenció Rivas, quien subrayó que los casos de las víctimas del violador serial, incluida Lucía Maidana, “formalmente no están vinculados, no están atados por cuerda ni son expedientes conexos”.