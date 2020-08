Empleado reclama deuda salarial de $10 mil desde hace meses

POSADAS. “Va a hacer 3 meses que renuncié a la empresa, quiero que salde conmigo y mi hijo, lo que nos debe, que son 10 mil pesos de sueldo”, aseguró Juan Carlos Martínez, en diálogo con MisionesCuatro, en una denuncia pública sobre una supuesta deuda laboral de Juan Carlos Galeano, el propietario de una empresa de seguridad que opera en la capital misionera.

Según Martínez, su empleador “empezó en el bº Ocho de Abril, como una empresa (de seguridad) Hemos trabajado 7 meses y en 3 meses, no tuve franco. Entraba de 19 a 7 de la mañana, fui a trabajar con los tendones rotos”, se quejó el denunciante.

“Vamos por el tercer mes que me adeuda el sueldo. Reclamé por intermedio del presidente del barrio, (y Galeano) no se niega a pagarme, pero tiene que reunir la plata. En 3 meses es imposible que no reúna 10 mil pesos”, manifestó Martínez, suspicaz respecto de la respuesta de su ex empleador.

“No tengo otro ingreso, ni el IFE estoy cobrando. Esa plata me sirve. Mi hijo también trabajaba conmigo, por un desacuerdo también lo dejó afuera”, contó el hombre.

Por otra parte, Martínez insistió en que quiere trabajar e hizo público su número de teléfono, para posibles ofertas de trabajo. “Soy chofer vial, me metí en esto (Seguridad), por la pandemia”, aclaró.