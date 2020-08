Empleados de comercio piden que se mantenga horario corrido en Posadas

POSADAS. El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Agustín Gómez, anticipó que el sindicato reclamará que continúe el horario corrido en la capital misionera, después de que se supere la crisis y la pandemia del novel coronavirus. “Los empleados pagarían 2 viajes diarios en lugar de 4 y podrán estar más tiempo con la familia”, enfatizó Gómez.

Para el dirigente, el horario de corrido que se implementó por la pandemia del coronavirus 2, tiene beneficios tanto para trabajadores como para empleadores. En particular, para los sectores gastronómicos y de turismo, más allá de que en la presente coyuntura, no haya actividad turística.

¿Presiones del Grupo Zbikoski por reinstalar el horario partido?

Consultado respecto de un posible lobby del Grupo Zbikoski, propietario del 94% de las líneas de colectivos urbanos, para que no se mantenga el horario corrido en Posadas, Gómez prefirió no polemizar con el monopolio del transporte. “Va a ser muy importante el diálogo del municipio con las empresas de transporte”, comentó.

Según Gómez, más allá de los intereses económicos del monopolio Zbikoski, uno de los principales aportantes de las campañas electorales de la Renovación, lo que plantea el CEC es evitar los aglomeramientos de personas.

“Pedimos que el horario de apertura no se superponga con el de otras actividades, como los bancos, para que no haya aglomeración de personas a la hora de ir a trabajar”, sostuvo Gómez. Y recordó que en algún momento, van a volver las clases presenciales y podrían coincidir, empleados públicos, de comercio y estudiantes. “Queremos que los horarios no coincidan”, insistió.

“Todavía no nos convocaron”, advirtió el referente sindical.