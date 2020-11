Emprendedor denunció que le tendieron una “emboscada” para clausurarle el local

POSADAS. Una fuerte denuncia de persecución contra un emprendedor se conoció en la capital misionera, donde el chef y empresario Iván Ortega aseguró que el municipio está persiguiéndolo a partir de la excesiva burocracia para la renovación de las habilitaciones y de un decreto en el que se dejó sin efecto un reconocimiento de la inversión y puesta en valor del local gastronómico montado en la zona de la Bahía de El Brete.

Además, lanzó turbias sospechas respecto de grupos empresarios que tendrían “compromisos políticos” con miembros de la actual gestión municipal, y están presionando para quedarse con la concesión del área.

Ortega, un reconocido chef misionero reconocido a nivel nacional por la revalorización de platos autóctonos de Misiones, dialogó con MisionesCuatro este lunes, a escasos días de la clausura de su local gastronómico. “Esto comienza cuando el municipio, en 2017, decide explotar esta área marginal”, confió el emprendedor, sobre el emprendimiento en la Bahía de El Brete.

Según confió a este medio, “las dos licitaciones públicas se consideran desiertas porque nadie (quería) invertir en esta zona. El entonces el intendente Joaquín Losada y la secretaria de espacios públicos Laura Duarte, comienzan una pesquisa en la sociedad, para alentar a que inviertan en el área. Me alientan a que invierta los ahorros de toda mi vida, de 20 años de trabajo en Europa y Buenos Aires”, contó el chef, quien añadió que “las persecuciones comenzaron luego de un robo brutal que sufrí en plena pandemia”.

Saqueo en plena pandemia

Ortega recordó que el pasado 2 de Abril, en plena cuarentena dura, “entraron al local entre las 10 a 14 hs. Mientras todos estábamos encerrados, cuidando nuestras vidas, mi local fue saqueado”, se quejó. “Desde entonces no paran de llegar notificaciones de deudas hasta llegar al (sumun): un decreto del intendente Stelatto que deroga un decreto anterior de Losada, en el que me reconocían todo el dinero que tuve que poner en ese lugar, con la condonación de 2 años del canon (alquiler)”, manifestó el empresario.

De acuerdo con el chef, el área no estaba en condiciones de ser explotada con un emprendimiento gastronómico. “Era un sucucho infecto, con condiciones higiénicas (insuficientes). (La cocina) No tenía divisiones internas, no tenía extracción, estaba muy cerca de los baños. El lugar estaba poblado de ratas. Era un lugar conocido como zona de realización de prácticas sexuales en los baños. No era un área para la familia”, describió.

“Como hubo que poner mucho dinero en hormigón, cables, acero inoxidable, con justicia se reconoció la inversión”, agregó Ortega.

Sin embargo, según Ortega este año comenzaron a llegar “notificaciones de que hasta podrían obrar de oficio y desalojarme, tomando el local como parte de pago de una deuda que ellos me inventaron”, bramó el emprendedor, cuestionando que la actual gestión no denuncie lo que consideran “improcedente”, es decir, la condonación de los 2 años de canon. “Prefieren que el pato lo paguen los trabajadores y el emprendedor que apostó por un área por el que ahora todos se pelean y antes nadie quería”, lanzó.

La clausura por falta de habilitación

En cuanto a la clausura de este sábado, Ortega explicó: “Mi habilitación venció en pandemia. No se podía hacer un trámite. Inicio el trámite, pero el otorgamiento de la habilitación no depende de mí, sino de todos los departamentos municipales por los que tiene que pasar el expediente”, comentó sobre la falta de habilitación. “Por una extraña razón, no salió la habilitación. Sale este miércoles. Pero apurados porque saben que sale la habilitación, este sábado me inspeccionan, me piden la habilitación sabiendo que no la voy a tener porque ellos mismos no me la otorgan”, comentó.

“Me hacen una emboscada, me generan las condiciones de vulnerabilidad de los papeles para que yo caiga en esto y me puedan clausurar”, denunció Ortega.

Presuntos compromisos con empresarios renovadores

Por otra parte, Ortega sostuvo que según le informaron, “hay gente muy interesada, inversores que están presionando mucho por explotar el área. Tienen que ver con amistades y compromisos de la actual gestión”, fustigó el emprendedor, apuntando a empresarios que estarían detrás del presunto hostigamiento.

Ahora, con la crisis desatada, Ortega adelantó que va a pelear legalmente por sus derechos y que va a hacer público lo que está ocurriendo. “Me voy a encomendar a Dios porque obré de buena fe. Voy a contratar a un abogado. Pienso ir contando a la prensa a contar lo que me sucede porque es la única forma que tengo de protegerme. Y voy a luchar por mis derechos”, sentenció.

Esto se trata “de respetar a un ciudadano que invirtió y estuvo 5 meses sin trabajar”, sintetizó Ortega.