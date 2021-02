En el barrio Cruz del Sur hace cinco años padecen la escasez de agua

POSADAS. Martín, residente en el barrio Cruz del Sur, contó a Misiones Cuatro que hace cinco años padecen la falta de agua. “Desde el 2015 cuando nos mudamos teníamos que carrear agua del tanque”, reveló.

También comentó que en el barrio se instaló un segundo tanque “pero no da abasto, no alcanza para nada. Tenés que cocinar, bañar, lavar la ropa y no da para nada”.

Actualmente, son 500 familias las que padecen esta problemática y tienen que caminar entre tres y cuatro cuadras con tachos de 20 litros. “Los vecinos se pelean por conseguir agua”.

Además, Martín contó que hace un tiempo lavaban ropa en el arroyo Apepú, pero ya no pueden hacerlo debido porque “pasan los desechos” por ese cauce.

“Es triste y te da una impotencia no tener agua”, manifestó el vecino-y en esa línea apeló: “quisiera que nos ayude con el tema del agua, no es justo caminar tres o cuatro cuadras por agua”, expresó.