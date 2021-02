En el Barrio Luis Piedrabuena piden con urgencia presencia policial

Barrio Luis Piedrabuena

POSADAS. Castolina, una vecina del barrio Luis Piedrabuena, habló con Misiones Cuatro y relató el temor con que el que viven día a día, como consecuencia de la inseguridad y la falta de respuesta de los uniformados.

“No tenemos presencia policial, no tenemos nada, la policía nos dice ‘no te podemos tomar la denuncia porque acá hay Covid, tenés que ir a otro lado’. Tenemos que salir a buscar presencia policial”, reveló la mujer.

Además, relató que hace unos días ingresaron a su casa y se llevaron varias de sus pertenencias. “El 30 me entraron, me reventaron el portón, la puerta y me robaron un montón de cosas. La policía me dice que ‘haga la denuncia en otro lado, porque donde pertenece tu jurisdicción está cerrado’”, le respondieron desde la sede policial.

“Pedimos presencia policial por favor”, exclamó Castolina, porque “día y noche” hay robos.

“Saben dónde está lo robado y la policía no hace nada, llamamos al 911 y nunca aparecen”, declaró la vecina.