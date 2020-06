En la Chacra 96 conviven con agua y cloacas a cielo abierto

POSADAS. En la Calle 97 y Cerro Corá, en la Chacra 96 B, los vecinos sufren las consecuencias de la falta de obras y piden una urgente solución.

Con respecto al tema, Ramón, explicó: “estamos esperando la realización de obras inconclusas, las autoridades se han comprometido en realizar y todavía no hay nada. Esto viene desde hace años y estamos esperando la respuesta, hace 20 años que estoy acá y no hay progreso de saneamiento”, declaró el vecino a Misiones Cuatro.

Además, contó que en el barrio hubo casos de dengue: “en mi propia familia hubo dengue, también en los vecinos”, reveló.

“Que hagan lo que hay que hacer”

También Jorge Ríos, el presidente de la Comisión Vecinal, habló de la falta de obras y dijo que se presentaron notas a las autoridades, para que les den una solución a esta problemática: “queremos que arranquen de una vez por todas las obras y dejen de hacer promesas y no esperar, porque si no hay solución, no queda otra que salir a las calles y cortar rutas”, manifestó.

Y agregó: “esperemos que vengan y que hagan lo que hay que hacer, queremos una calidad de vida para salir del pozo en donde estamos”.