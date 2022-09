POSADAS. “El lenguaje de señas es sumamente importante, ahora lo están implementando en las escuelas primarias como materia, por lo menos, se pretende eso”, comentó la psicopedagoga Liliana Fuglistaler, quien trabaja en la Escuela Especial 10 y advierte que, en la capital misionera, “no está incorporado socialmente” este lenguaje, lo que deriva en enormes “barreras” comunicacionales para los hipoacúsicos adultos y problemas de aprendizaje y desarrollo cognitivo para los pequeños con hipoacusia.

“La idea es y nosotros insistimos mucho a los papás y las familias que aprendan el lenguaje de señas, porque el chico sí o sí tiene que tener un canal de comunicación”, comentó Fuglistaler, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, desde la citada escuela especial, que el próximo 13 de Septiembre, cumple 40 años de vida.

En esta línea, la psicopedagoga insistió en que muchos niños con discapacidad auditiva severa, carecen de chances de desarrollar el lenguaje si no es a través de las señas. “En el caso de los niños con hipoacusia, algunos severa, no hay ninguna posibilidad de que el chico desarrolle el lenguaje por la vía auditiva. Entonces sí o sí necesita una vía de comunicación”, sostuvo.

“En algunos casos, el chico tiene más posibilidades de hacer lectura labial. Pero en otros casos no. Entonces la lengua de señas es importantísima. No solamente dentro de la escuela, sino también a nivel social”, comentó la psicopedagoga.

Ante la consulta de este medio, Fuglistaler advirtió que, en Posadas, la lengua de señas se conoce “muy poco”. “Lo vemos con los chicos grandes, sordos, que vienen y siguen visitándonos en la Escuela. Se encuentran con una barrera importante. Socialmente (el lenguaje de señas) no está incorporado todavía”, subrayó.

A este respecto, Fuglistaler puso de relieve, los problemas que el desconocimiento de la lengua de señas acarrea para los niños con hipoacusia. “Los chiquitos que están incluidos en Escuelas comunes también tienen dificultades. Por ahí no es sólo auditiva, pero sí de lenguaje y comunicación. Por lo tanto (también) de comprensión. Lo que interfiere mucho en la comunicación con sus pares y sus docentes”, describió la psicopedagoga.

“Y bueno esto hace también que su nivel cognitivo no esté acorde a lo que se espera para la edad cronológica. Por eso necesitan del acompañamiento. Y de un acompañamiento fuerte”, insistió la profesional.

Reforzando este planteo, Fuglistaler insistió en que “también los chicos con hipoacusia en las escuelas comunes, se encuentran con esa barrera (del desconocimiento de las señas en) la necesidad de comunicación con los demás. Eso hace que fracasen. O que no quieran ir y no se sientan cómodos. Es todo un trabajo fuerte no solamente con el niño, con los docentes, con los compañeros, con las familias, orientarlos sobre a dónde tienen que ir y qué hacer”, concluyó.