En Villa Blosset, “cortan la calle sin permiso, no hay policía y es un descontrol”

POSADAS. “Venimos desde hace 6-8 años luchando contra un mal (social), tanto por los ruidos molestos como las grescas; en nuestro barrio no podemos estar en la vereda o con nuestros familiares”, disparó Ricardo Figueredo, el presidente de la Comisión Vecinal de Villa Blosset, que lanzó durísimas declaraciones contra las autoridades municipales por las fiestas de fin de año en el barrio que derivaron en grescas salvajes, con personas enfrentándose a golpes de puño y botellazos.

Con la gestión del intendente Joaquín Losada, “intentamos que esto se suspenda completamente pero no pudimos. Siempre cortan la calle sin permiso, no avisan a la Comisión Vecinal, no hay policía, es un descontrol. Hay venta de alcohol y siempre hay un responsable”, denunció Figueredo, quien remarcó que en los enfrentamientos entre jóvenes que se registraron en la madrugada y mañana del miércoles, milagrosamente no hubo que lamentar un muerto o un herido grave.

“Gracias a Dios no hubo una muerte, pero estuvimos cerca. Siempre hay un grupo de vecinos que organizan y el resto de los vecinos que lo sufrimos”, expresó el vecino.

En esta línea, Figueredo contó que siempre pasa las fiestas de fin de año en su barrio, y sale a la vereda, pero a raíz de las fiestas clandestinas, “es un descontrol. Porque es en todo el barrio, el peor enfrentamiento fue en Bolívar y Benavidez, que ya fue de mañana. Pero también hubo botellazos en la fiesta, que es en Lanusse y Sarmiento”, alertó el vecinalista.

Fiestas sin permiso ¿con complicidad del municipio?

“Siempre se realizan eventos sin permiso de nadie. Durante la anterior gestión (del alcalde Losada) veíamos a inspectores de tránsito que cortaban la calle sin permiso. Hice las denuncias correspondientes sin obtener respuestas”, sentenció el presidente de la Comisión Vecinal. “Hay vecinos del barrio que organizan esto”, insistió.

Asimismo, Figueredo remarcó que los vecinos del barrio “estamos cansados, no queremos saber nada con esto. Pedimos que se elimine esta fiesta. Está creciendo mucho y son 2 mil, 3 mil personas (las que vienen) Es muchísima gente en un lugar gratis donde todo el mundo en la famosa ‘juntada’ va a escuchar música, tomar bebidas y pasarse de rosca”, bramó el vecino. “Y pedimos que busquen a los responsables”, subrayó.

Por otra parte, en diálogo telefónico con www.misionescuatro.com, Figueredo advirtió que en los últimos años, “corre mucha droga y alcohol”, por lo que los vecinos del lugar, temen por la seguridad de niños y ancianos.