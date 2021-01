POSADAS. Un grave robo sufrió la Escuela 346 del Bº San Isidro en las primeras horas del miércoles, cuando delincuentes forzaron una puerta y sustrajeron los electrodomésticos y artefactos de mayor valor que encontraron en el establecimiento de jornada extendida. Uno de los problemas que padecen en la escuela es la falta de alumbrado público, lo que permitió el accionar de los maleantes.

La directora Blanca Nieves Vera, habló con MisionesCuatro a horas del robo y destrozos en la Escuela 346 “San Isidro Labrador”, señalando que “a las 19.30 del martes estaba todo bien, pero a la mañana (siguiente) me avisan del destacamento policial , que está acá al lado, que estaba violentada la cocina y el comedor. Se llevaron todo, heladeras, cocinas, freezers, anafe, ventiladores, desmantelaron el baño de las cocineras. También se llevaron una hidrolavadora”, precisó.

“Creo que acá vinieron varias personas con una camioneta o con un camión, porque lo que sacaron no se puede sacar tan rápido. Para la escuela es un enorme perjuicio, si volvemos a la presencialidad, no podemos hacerle la leche a los chicos”, expresó Nieves Vera. Según la directora, asisten al establecimiento unos 262 chicos, entre los de nivel inicial y los de primaria. “Acá desayunan almuerzan y meriendan. Ahora no tenemos donde cocinar y donde guardar los alimentos perecederos”, alertó Vera.

Asimismo, la directora apuntó a la falta de alumbrado público, que convierte a la zona en una “boca de lobos”. “No hay alumbrado desde el By-Pass hasta el barrio Santa Clara. Los maleantes siempre entran por la Iglesia. Tenemos un destacamento policial, pero no tenemos alumbrado. La oscuridad y la lluvia, ayuda muchísimo (a los delincuentes)”, puntualizó la directora, quien pidió a EMSA, que coloque luminarias en la zona.

Según Nieves Vera, en el destacamento habría dos uniformados asignados, pero en días de lluvia y sin alumbrado, es difícil ver y escuchar maniobras de robo como la perpetrada este miércoles a la madrugada.