Afirma que su hijo está preso por comprar un celular robado

POSADAS. Misiones Cuatro dialogó con María Eva, la madre del detenido quien se encuentra en la Comisaría Seccional Décima y relató: “A mi hijo lo procesaron porque mi hija compró un celular y no sabía que era robado. Vino el dueño, le metió preso, se llevó a mi hijo que se hizo cargo del celular, pero él no lo robó”.

De acuerdo con el relato de la madre, Ariel C. de 18 años, fue detenido sin importar el estado de salud, ya que el joven padece de leucemia. “Él está luchando con un cáncer, tiene leucemia y lo procesaron, cuando hay personas están robando y no los detienen”, dijo María Eva.

El acusado fu detenido el sábado y según contó la madre, recién el miércoles lo llevarán al juzgado. “Yo no tengo plata para un abogado, tengo una pensión de 6 mil pesos y no me alcanza, y mi hijo tiene leucemia, no puede estar ahí adentro”, indicó.

La madre además sostuvo que es una injusticia la situación y contó que recibió una carta de su hijo, pero no sabe cómo está dentro de la prisión. Por lo que solicita ayuda para que la Justicia libere al joven y detenga a los verdaderos ladrones.