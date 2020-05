“Estoy desesperado”, dijo mesitero que pide que lo dejen trabajar

POSADAS. El mesitero Claudio Tejada hizo un dramático pedido a las autoridades provinciales para que le permitan trabajar, ya sea, dejándolo ofrecer sus mercancías (textiles) o bien, permitiéndole hacer entregas a domicilio con las ventas online.

En diálogo con MisionesCuatro, Tejada dijo que “hace unos 3 meses, pasó el gobernador por mi puesto y le hablo a él. Que tenga en cuenta a los mesiteros. No tenemos una aglomeración de gente, serán 10-12 clientes por día. Pedimos abrir, por supuesto, con el protocolo de seguridad”, sostuvo.

“No recaudo mucho y no hay aglomeración de gente. Pero hay 7 personas que dependen de mí y mis hijas dejaron de trabajar porque trabajan en casas de familia. Respeté y esperé en la cuarentena, pero ya estoy desesperado”, admitió el mesitero.

Por otra parte, Tejada dijo que está vendiendo algunas de sus mercancías online, “pero la gente quiere que le lleve los productos a sus casas. Y no puedo moverme. Intenté vender delantales y tengo toda la mercadería colgada. Intenté llevar la mercadería, pero me pararon los policías. Solo permiten a los deliveris. Ya no sé qué hacer”, contó el mesitero.

“Es terrible lo que está pasando. He intentado hablar con Desarrollo Social y me trajeron bolsas de mercadería, pero somos muchos y no alcanza”, expresó. “Necesito volver a trabajar. Aunque sea una o dos veces por semana. Le pido al gobernador que tenga una consideración con nosotros los mesiteros”, puntualizó.