Familia de mendocinos con niños están en situación de calle y piden ayuda

POSADAS. Una pareja de mendocinos quedó varada en Misiones con la pandemia del coronavirus, pero no quieren regresar a su provincia de origen y necesitan de asistencia porque actualmente están en situación de calle, según confió Ariel Figueroa, el papá de los chicos.

Según reveló a MisionesCuatro, con su pareja e hijos vinieron de vacaciones a Jardín América “y nos agarró la cuarentena y desde entonces nos quedamos aquí. Estuvimos alquilando con la poca plata que nos quedaba para volver a Mendoza. Alquilamos una piecita. Cuesta conseguir porque tenés dos chicos y no te quieren alquilar. Anduvimos en la calle durmiendo en iglesias, hasta que conseguimos una piecita donde estar”, relatóm Figueroa.

“Llegó un momento en que subieron los alquileres, de $5.000 nos subieron a $7.500 y quedamos en la calle desde el año pasado”, añadió el hombre, quien reveló también que el municipio de Jardín sólo los asistía con una bolsita de mercadería. “La gente del pueblo nos acercaba mercadería. Nunca pude hablar con el intendente (el renovador Oscar Kornoski)”, completó.

Pese a la difícil situación que padece la familia, los niños tuvieron un buen desempeño escolar. “Van a la Escuela 133 de Jardín América. Más allá de la situación de calle, lograron pasar de grado y son buenos alumnos”, contó Figueroa, quien añadió que trabaja en la construcción y le cuesta conseguir trabajo.

Oscar Kornoski, intendente de Jardín América

En cuanto a la posibilidad de volver a Mendoza, Figueroa contó que a sus hijos les robaban los útiles y sufrían maltratos. “Por algo Dios hace las cosas. Quedamos varados en Misiones pero (los chicos) están felices en la escuela de acá”, expresó.

“Lo que más necesito es un lugar dónde estar. No cuento con dinero porque no tengo trabajo. El único dinero es la asignación de los chicos. Al no tener un trabajo fijo no consigo alquiler. Estamos en situación de calle hace más de dos meses. No tengo teléfono porque en pandemia lo tuve que cambiar por comida”, sostuvo el hombre, quien mencionó que actualmente están en Posadas.

Imagen ilustrativa

Para los que quieran asistir a esta familia de mendocinos, deben acercarse a donde están pasando las noches en la capital misionera. “Solemos estar en el playón del indio (monumento a Andresito Guacurarí), en la Costanera de Posadas. Anoche como llovió estuvimos en la casita de artesanías que está en la (vieja) estación (de trenes, en el 4to. tramo de la Costanera), que tiene un hall con techo. Si nos pueden dar una ayuda para tener un lugar. Acá están caros los alquileres y no los podemos pagar. Por eso quedamos en situación de calle”, cerró.