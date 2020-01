Familias sin techo ocuparon terreno y exigen soluciones habitacionales

POSADAS. Desde hace una semana, familias en situación de calle ocuparon un terreno en el barrio El Provenir 2 –los Oleritos–, señalando que no pueden pagar alquiler y decidieron instalarse porque el baldío hace años que se encuentra deshabitado. Funcionarios del Programa de Tierra y Hábitat municipal, se presentaron en el lugar, señalando que se trata de terrenos pertenecientes a la provincia, que ya fueron cedidos a un particular, a través de un permiso de ocupación.

En diálogo con MisionesCuatro, Luciana Scromeda, la coordinadora del programa, explicó que ya venían trabajando desde 2016, con la Subsecretaria de Tierras de la provincia, Sonia Melo, en un “programa de regularización intensiva de terrenos. Veníamos semana a semana para hacer las inspecciones y darle mejor calidad de vida, hasta que se regularice la situación en el plano de mensura”, precisó.

“El terreno ya tiene un permiso de ocupación a otra persona”, sostuvo Scromeda, para quien, “la idea no es sacarlos, sino ver la situación de cada familia. Algunos estaban alquilando, otros vivían con sus padres. Estamos levantando la información y ver qué vamos a decidir. Acá en Posadas, no hay tierras para que se los relocalice. Entre hoy y mañana, la subsecretaria de tierras va a tomar una decisión respecto de estas personas”, anticipó la funcionaria renovadora.

La posición de las familias sin techo

Por su parte, Mariana y Daniela, dos de las vecinas sin techo, hablaron sobre la situación que padecen, que derivó en la ocupación espontánea. “Hace una semana que estamos acá. Vimos el baldío abandonado y vinimos. Estoy en situación de calle desde hace mucho tiempo y levanté mi carpa con mis chicos. Más o menos, son 15 familias”, sostuvo Mariana.

En esta línea, la joven que dijo ser madre soltera de tres chicos, expresó: “Nosotros somos familias que necesitamos (vivienda). La funcionaria (Scromeda), dijo que entendió y que iban a buscar una solución. Nosotros nos vamos a quedar porque no tenemos a dónde ir. Dijeron que iban a ver si nos podían solucionar (la demanda habitacional) entre hoy y mañana. Hasta que no nos digan nada, no nos vamos a mover”, aseguró.

Por su parte, Daniela, relató que alquilaba en Villa Poujade, pero pese a que ella y su pareja trabajan, no les alcanzaba. “Necesitamos el lugar. Si no, a dónde nos vamos a meter. Hace muchísimo tiempo que esto está abandonado”, remató.