Familias y comerciantes desprotegidos por la falta de seguridad

POSADAS. Ramón Bogado vecino del barrio San Juan Evangelista contó a Misiones Cuatro que en noviembre le “desvalijaron la casa”, seis ladrones se llevaron dos televisores, una netbook, celulares, “en media hora revolcaron la casa”, contó.

Dijo que los delincuentes estuvieron 10 días detenidos y nunca pudo recuperar lo robado. Además comentó que hizo la denuncia en la comisaria octava y el personal de esa dependencia tiene identificados a los delincuentes, que son del barrio San Jorge “la policía lo tiene bien identificado porque son chorros de la zona. Lo que me extraña es que no haya hecho nada”, manifestó Bogado.

Dijo “sentir impotencia” por todo lo sucedido.

Unidos en una causa común

Nicolás Bordón, un comerciante de la zona de Miguel Lanús, contó que los vecinos de la zona están unidos por una causa que es la lucha contra la inseguridad.

“Nos autoconvocamos los vecinos en su momento por la gran ola de inseguridad entre cuatro o cinco robos por semana a locales y casas de familia. Me imagino que no fue al boleo, hubo un estudio previo”, expresó Bordón.

“Todos los días eran robos, teníamos un prejuicio con la construcción de la colectora por la avenida Tulo Llamosas, donde tenemos la mayoría de los comercios en Miguel Lanús”, añadió.

“Era un punto ciego, no había iluminación no había nada no teníamos seguridad”, precisó.

Además, manifestó que siguen a la espera de respuestas de las autoridades competentes, “cada negocio se tuvo que poner su propia seguridad tanto móviles como personales. Tuvimos la reunión con el comisario y diferentes jefes, se hicieron los rastrillajes, hubo presencia, no la que esperábamos”, manifestó el vecino.

En esa línea agregó: “a la policía le dejamos de lado porque de tanto insistir y no tener respuestas tenemos que formarnos nosotros, unirnos por un tema común, sin distinción política religiosa, etc. Es contrarrestar la inseguridad, lo pudimos lograr, mermó, pero siempre estamos atentos”.