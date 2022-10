Fuerte queja por la atención en Pediatría: “Los de seguridad tratan muy mal a las personas”, denuncian

POSADAS. Otro reclamo por la presunta mala atención se conoció este martes en la voz de una residente de la Chacra 82, que pasó un mal momento con su hijo de 7 años en el Hospital de Pediatría “Dr. Fernando Barreyro”, tras ser derivados desde el Hospital Favaloro, en las últimas horas. Según Isabel Irala, la atención que recibieron dejó mucho que desear, en un momento en el que estaba muy afectada y con su hijo sufriendo un “ataque de pánico” luego de sufrir una importante lesión en el talón de Aquiles, con pérdida de sangre.

Inclusive, según Irala, después de esperar por horas la presencia de un traumatólogo, cuando el profesional llegó, reprendió a los trabajadores de salud que estaban en el Pediátrico, por no suturar la herida del niño.

Sin ambulancias en el Favaloro al momento de la emergencia

La mujer sostuvo en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, que su hijo sufrió un accidente con una bicicleta y sufrió un corte profundo en la zona del talón izquierdo. “Le llevamos al Favaloro. La médica que lo vio nos dijo que no había cosa para hacer ahí. La ambulancia no estaba, no había ambulancia en ese momento”, contó Irala a este medio.

Según la vecina, consiguieron que lo lleven en camioneta a su hijo al Hospital de Pediatría, y comenzaron los problemas, porque la atención no fue la adecuada, según su criterio. “Me anotaron, esperé 10 minutos, una enfermera le tomó la temperatura y me dijo que no era grave. Dijo ‘hay 50 mil chicos que están peor’ y ‘vamos a esperar que llegue un traumatólogo’”, detalló Irala sobre las palabras de la enfermera, quien le pidió que espere en la sala.

“Me agarró impotencia. Empecé a caminar y reclamar. Me llamó la doctora, estuve como dos horas con él en una camilla. Después llegó el traumatólogo y les retaron a ellos: ‘¿por qué hicieron eso? ‘Están para cocer esa (herida) Le tenían que limpiar’”, reveló Irala sobre una supuesta reprimenda del especialista a personal de salud del Pediátrico, con relación a este caso puntual.

Según Irala, no le cambiaron las gasas ni la realizaron curaciones al chico en las horas que estuvo esperando al traumatólogo. Y el niño “tenía ataques de pánico y estaba temblando”, dijo la mujer.

Reclamo contra los empleados de seguridad y la policía

“Quiero que esto se haga público. Me pasó a mí y a un montón de mamás que están llorando en el pasillo (del Hospital) Que el director baje y mire a los de seguridad y los policías que están ahí y le atienden muy mal a las personas. Llevando a mi hijo por una emergencia, creo que no me tenían que tener en el pasillo”, se quejó la mujer.

Asimismo, Irala prosiguió con sus cuestionamientos al personal de seguridad del Pediátrico. “Hay gente que viene del interior que está llorando y los de seguridad se creen tan ‘la gran cosa’. El sueldo de los de seguridad sale de nosotros. Los policías son prepotentes. Y todo el tiempo están con el celular en la mano y no le da atención a la gente”, fustigó la mujer.

Afortunadamente, en niño estaría recuperándose después de la desagradable situación vivida en Pediatría.