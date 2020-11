Grababan un spot desde un helipuerto y pudo ocurrir una tragedia

POSADAS. La Subsecretaría de Cultura municipal organizó la grabación de spots en el marco del 150º Aniversario de la fundación de Posadas y convocó a varios músicos misioneros para grabar en la plataforma del helipuerto ubicado sobre calle Alvear, en pleno microcentro de Posadas. El helipuerto está montado sobre una torre propiedad del empresario Ramón “el Moncho” Rodríguez, quien justamente fue blanco de cuestionamientos por ser el dueño de un campo en el que se concretó una fiesta clandestina con centenares de personas, a principios de Noviembre.

Este sábado, debido a la imprevisión y la falta de medidas de seguridad pudo ocurrir una tragedia: un temporal de viento se desató cuando a músicos y sonidistas se encontraban en la plataforma del helipuerto, a más de 100 metros de altura.

Jorge “Nervius” Neris, un sonidista y testigo de lo ocurrido, contó a este medio: “Estábamos grabando con uno de los grupos que participan de los festejos por los 150 años de Posadas. y estaba muy lindo el día nunca pensamos que iba a pasar lo que pasó”, confió.

“Empezamos a grabar, y estábamos bien. Hay una malla de seguridad de 1,5 metros y está elevada a 15 grados. Aparte había gente de la municipalidad que todo el tiempo comprobaban que nadie se acerque. A pesar de todo esto, en plena grabación decidimos detener todo porque veíamos cómo se venía el viento desde la zona de Corrientes”, detalló Neris.

Sin embargo, el temporal no les dio tiempo para ponerse a resguardo y “cuando cortamos empezamos a sacar todas las cosas para bajar, en cuestión de 3 segundos llegó el viento. Tuvimos que ponernos a resguardo nosotros”, añadió el sonidista.

“Fui uno de los que se impuso al decir ‘basta muchachos, se terminó esto porque es muy peligroso’. Vino una primera ráfaga que no fue tan severa como la segunda (ráfaga). Con esa primera ráfaga, nos salvaguardamos. Paró un ratito y nos dio tiempo para bajar todos los equipos y que no se caigan. Se los iba a llevar el viento. Mi mayor temor fue que caigan los equipos, que son pesados, y lastimen a alguien”, sostuvo Neris, en diálogo con este medio.

Pero antes de poder poner a resguardo los equipos y personas, se vivieron momentos dramáticos. “Sacamos a toda la gente y nos quedamos los técnicos. Éramos tres e hicimos un pasa-manos. Por suerte había un lugar donde dejar (los equipos). En la primera ráfaga, el viento no te dejaba estar parado. Y toda la gente se tuvo que tirar al piso y atajando los instrumentos”, detalló Neris.

Según el sonidista, el viento no era tan fuerte como para tirar a una persona y además, hay “un metro cincuenta de una malla de seguridad muy dura, a 15 grados de elevación”. Sin embargo, los bombos de baterías se llenaban de aire y “sí se movían”. “A bajo del helipuerto hay un piso para el motor del ascensor. El edificio estaba en muy buenas condiciones y teníamos el espacio para guardar las cosas. Nada cayó abajo porque por suerte, paró un poco. Cuando bajamos todo sí vino un viento diez veces más fuerte. Volvimos a nacer”, admitió el sonidista.

“Nosotros no tuvimos problemas de seguridad. (Pero) yo no subo más ahí”, añadió Neris, confirmando que la subsecretaría de Cultura del municipio de Posadas, organizó la grabación del spot. “Fue un susto con suerte”, sentenció.

Por su parte, Richard Cantero, músico y Secretario de Cultura del Sadem – Misiones, planteó que los músicos siempre terminan exponiéndose a riesgos, cuando realizan su actividad. “Quisiera dejar instalada la cuestión que siempre es el colectivo de trabajadores el arte colectivo de músicos lo que les toca poner el plus extra incluso a poner en riesgo su vida sea a 100-80 metros de altura”, aseveró

Cantero recordó que, en cierta oportunidad, tenían previsto realizar un evento de remo y debido a las condiciones climáticas “lo suspendieron con anticipación”. Y resaltó que “la tecnología te permite prever algunas cosas”, como los eventos climáticos. Como el ocurrido el sábado en el helipuerto. “Sería imprudente de mi parte decir si se cumplió o no con la seguridad. La propuesta de exponer a los músicos misioneros en ese paisaje está buenísima. Pero creo que hay que tomar medidas de seguridad. Si no ocurría esto del viento, no estaríamos ponderando esto”, remarcó.

“Fue una situación muy grave en función de los riesgos que se corrieron y lo que pudo haber pasado. Además de la tragedia humana, pudo caer un instrumento y romper un auto o una propiedad. Ni hablar con la altura a la que estaban. Vivieron un momento de terror”, sentenció Cantero, insistiendo en que la actitud de sonidista “salvó la situación”.

Este caso que por fortuna no pasó a mayores, causó revuelo también porque la iniciativa se concretó en una propiedad de Ramón “el Moncho” Rodríguez. Es que este empresario sería el dueño del campo en San Isidro, al sur de Posadas, donde la policía clausuró una fiesta ilegal con más de 570 personas, el pasado 8 de Noviembre.