Habilitan una carpa para inmunizaciones frente a la Gobernación

POSADAS. En la plaza 9 de Julio, frente a la gobernación de Misiones, la municipalidad de Posadas habilitó un nuevo centro de vacunación para inmunizar contra el coronavirus (3ª, 4ª y 5ª dosis) y contra la poliomielitis (IPV), sarampión, rubéola y paperas (Triple Viral), en el caso de los niños que no cuenten con estas vacunas que integran el esquema pediátrico obligatorio.

Consultada al respecto, la promotora de salud municipal María Rosa Vera explicó que montaron la carpa y puesto de vacunación para comenzar el año “con la prevención, con la vacuna, porque hay algunos casos aislados de covid, pero los hay. Y para que la gente se sienta más segura y puedan recibir las dosis y refuerzos”, dijo.

“Se estaba vacunando en los CAPS y el Hospital, pero como en la plaza hay bastante gente es un lugar especial para que la gente complete sus dosis y refuerzos”, añadió Vera. Y resaltó que son los adultos mayores, los que realizan más consultas.

En cuanto a los inmunizantes que están administrando en el puesto sanitario, Vera confirmó que administran 3ª, 4ª y 5ª dosis antiCovid y disponen de las vacunas Moderna para adultos, Moderna pediátrica y Sinopharm. Además de las vacunas IPV y Triple Viral.

Para vacunarse, el interesado debe acercarse con su carnet de vacunación para asentar la dosis colocada. “Si no (tienen el carnet consigo) buscamos en el sistema qué dosis tiene para aplicar la vacuna que corresponda”, dijo.

Por último, Vera reveló que ya no observan a personas que no hayan recibido ninguna vacuna antiCovid. Y ni siquiera, que no hayan recibido al menos dos dosis.