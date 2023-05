Habló el padre del joven agredido por el empresario textil en Posadas

El violento episodio quedó registrado en un video que fue filmado por una persona que estaba cerca del lugar del hecho.

POSADAS. Sebastián Osvaldo L. (23) se desempeña como delivery y tiene 3 hijos. Este lunes a la noche debía entregar dos pizzas en un inmueble ubicado en calle Barrufaldi. Cuando se encontraba entregando el pedido, el cliente Santiago Pisani, le manifestó su descontento por la demora, arrojó la mercadería al suelo y luego lo agredió física y verbalmente.

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral. Además, Sebastián hizo la denuncia ante la policía y el caso ya está en manos del Juzgado de Instrucción N°2.

“No puede reaccionar así contra un laburante”

Tras conocerse el hecho, Ángel, el padre de Sebastián, habló con el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro y al respecto declaró: “ahora que estoy viendo el video, me da una impotencia, porque una persona no puede reaccionar así contra un laburante, que, si no sale a trabajar, no lleva el pan a su casa”, expresó el hombre.

Consultado sobre cómo ocurrió el hecho respondió: “tal cual se nota en el video. él que fue a llevar el pedido, que estaba atrasado, porque eran dos o tres compañeros nada más que estaban trabajando ese día para cumplir con la empresa de delivery y con los clientes habituales de la empresa. No podían llegar a todos los pedidos como correspondía y le tocó justamente llegar a él (Santiago Pisani) con ese pedido, por supuesto tarde como dice, pero no puede reaccionar de esa manera, menos con un trabajador”.

Además, se refirió al audio que el empresario mandó a sus contactos donde da su versión de lo sucedido: “no es como él dice, ahora está tratando de arreglar, pero no es así”.

Por otra parte, dijo que su hijo “tiene miedo” y que la noche del ataque, cuando fue a hacer la denuncia a la sede policial, Pisani lo siguió con su camioneta.

“No sale a trabajar porque tiene miedo hasta de salir a la esquina. De la forma que me comentó, esa noche cuando se fue a la sanidad policial ahí de Córdoba y Félix de Azara le sacó foto a su camioneta. Es un acoso como asustándole, de que no haga nada”, contó Ángel.

“El señor siempre está acostumbrado a tratar a las personas así, pero, algún día eso la justicia tiene que dictaminar a ver qué solución le va a dar, porque no se puede andar pegándole a la gente, maltratándole”, manifestó.

Consultado si van a realizar acciones legales, dijo que evalúan una demanda penal: “no se puede llegar a esta instancia, a esta situación con esta persona, el resto veremos qué decide Sebastián, por el momento está muy aturdido, con mucho dolor de cabeza”, comentó.