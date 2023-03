Habló el pastor acusado de golpear a un joven: Dijo que lo hizo en defensa propia

POSADAS. Javier Ponce denunció que Carlos Zárate, pastor de la iglesia “Vida de Jesús” lo agredió físicamente. El hecho se conoció tras una publicación y un video donde se lo ve al joven ensangrentado y con la cabeza vendada.

En ese contexto, para conocer más detalles de lo sucedido, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, Eduardo Pérez habló con el pastor, quien reconoció haber golpeado al muchacho y dijo que lo hizo “defensa propia”, pero negó haber usado un arma.

“Estas personas tienen antecedentes frondosos, tiene antecedentes penales por robo a iglesias a propiedades. Llegaron a las iglesias hace un par de semanas, la iglesia es un lugar público, donde se recibe a las personas para tratar de darle una restauración para que puedan salir de la droga, de la delincuencia y poder ser insertados en la sociedad”, contó Zárate.

Y agregó: “el domingo a las 22 horas, cuando estamos finalizando el servicio, mi hijo de 13 años estaba en la iglesia y este joven ingresó en estado de ebriedad y sustancias. Esta persona ya entró a la iglesia a querer agredir a un hermano de la iglesia, no le dijo nada, salió de la iglesia y agarró a mi hijo, lo zamarreó”, comentó.

Dijo que se comunicó con el joven y que éste lo agredió verbalmente “como esta persona tiende a robar en las iglesias me dirijo las 1 de la mañana a la casa de un hermano de la fe y le pido si podía ir a dormir a la iglesia”.

En esa línea, dio detalles del enfrentamiento que tuvo con el joven: “Salgo del domicilio donde estábamos, 30 o 40 metro de la avenida de la Américas. Cuando salgo, esas personas venían directamente a increpar con un vaso de vidrio, como el corte una botella, yo si lo increpé en el sentido de que me defendí porque él se me tiró encima. La única reacción que tuve fue darle un cabezazo, no tengo arma, no soy de hacer esas cosas, pero vi que mi persona estaba en riesgo y me defendí con un cabezazo nada más”, declaró Zárate.

“Esas personas comenzaron a increparme por teléfonos amenazas, amenazaron a mi familia de muerte”, afirmó.

Asimismo, dijo que hizo la presentación de los mensajes amenazantes en las oficinas de Cibercrimen de la Policía de Misiones.

“Soy una persona pública porque eso se prenden para denunciar”, expresó.