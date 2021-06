Habló la hermana del hombre asesinado en el barrio A-3-2 y pidió que se haga justicia

POSADAS. Este domingo a la mañana, en el barrio A-3-2 ocurrió una gresca que dejó como consecuencia el deceso de Cristian Andrés Sotelo (41), por un disparo de arma de fuego. Además, resultaron lesionados tres hombres, uno de ellos es familiar de Sotelo, quien se encuentra internado. Se realizaron allanamientos, hubo detenidos, se incautaron automóviles y un arma.

En diálogo con este medio, Noemí Sotelo, la hermana de Cristian manifestó: “pedimos justicia por lo que le hicimos a mi hermano, así como le pasó a él podía pasar a cualquiera. Esa gente vino y empezó a tirar balas fue como un atentado”, contó la mujer.

En ese sentido, agregó: “así como le pasó a mi hermano, también otras personas que están internadas en el hospital, incluyendo a mi sobrino que está todavía entubado, bastante mal todavía, y otros chicos que no tenían nada que ver”.

Noemí contó que Cristian trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, tenía una cooperativa y varios merenderos en el barrio A-3-2.

“Todavía no sé muy bien realmente que pasó”

Con respecto a las últimas horas de Cristian, dijo que el muchacho “se iba a la casa de mi hermana que vive en la manzana 19, salía de un evento y se iba para su casa. Lo que tengo entendido es que fue por una bronca con alguien de la cuadra, no sé muy bien porque no vivo ahí. Todavía no sé muy bien realmente que pasó, salieron a tirar tiros y cualquier vecino de esa cuadra le podía pasar”, expresó Sotelo.