Habló la mamá a la que le regalaron un auto para trasladar a su hija con discapacidad: “Es un milagro, no hay explicación para esto”

POSADAS. Tania Montenegro, mamá de Valentina y pareja de Oscar, una vecina del Bº Urquiza, relató al Noticiero de MisionesCuatro este jueves, lo que vivió y está viviendo al recibir el obsequio de un automóvil por parte de otra pareja, que la vio cuando subía a su hija con un andador en una moto, de camino a la Escuela Especial 108 de Avenidas Lavalle y Almirante Brown. “No hay palabras, todavía no lo podemos creer”, expresó Tania, cuya pequeña hija de 4 años, padece una discapacidad motriz, pero ahora podrá “crecer tranquila” al estar resuelto el problema de la movilidad.

“Nos regalaron un auto, pero no es un auto, es una posibilidad, miles de posibilidades, que no hubiésemos tenido”, expresó Montenegro. Y agregó: “Somos personas humildes, mi marido es mecánico y yo estoy estudiando enfermería”.

En diálogo con este medio, Montenegro reveló: “Mi nena tiene una discapacidad motriz debido a que nació prematura. Tenemos una moto que se compró hace 7 años y aún no la podía cambiar por la situación del país”, detalló.

Así fue que el jueves de la semana pasada, “un día como cualquier” otro, “tuve la gracia de Dios de cruzarme con estas personas que me vieron saliendo de la escuela con el andador ortopédico y subiendo a una moto y trayéndola (a Valentina) a casa. Les brotó del corazón querer ayudarme y me ofrecieron cambiarme el auto por la moto”, relató la mujer.

Ante ese ofrecimiento, “les dije que no porque no tenía plata para un negocio así. Y me dicen que no querían plata, sino ayudarme. Y no lo podía creer. Hasta el viernes en la noche lo debatimos con Oscar, que estaban locos, que nos querían estafar. Esas cosas no pasan. Hablamos con ellos y les dijimos que teníamos miedo. Pero con toda su paciencia nos hablaron, nos hicieron tenerles confianza y ayer, ellos tramitaron todo y pagaron la transferencia”, contó Tania.

También este miércoles “firmamos en la escribanía” la titularidad del vehículo para ambos (Tania y Oscar), “nos entregaron la llave y nos largamos a llorar de la emoción. No tienen idea de lo que están haciendo, me cambiaron la vida a mí y a mi familia”, insistió la mujer.

Según Montenegro, no conocían a los benefactores, una pareja de la cual, uno es “dueño de los bares que están en la Costanera y en el Shopping, que nosotros no frecuentamos. Nunca me lo había cruzado. Me vieron cuando estaban parados en el semáforo”, sostuvo la mujer.

Ante la consulta de este medio, Tania detalló que se trasladaba caminando, “con el andador en el hombro” y la niña en brazos, y “sólo usaba la moto para llevarla al Jardín y volvía caminando, porque mi marido usa la moto para trabajar. Al hospital iba en colectivo y con ella alzada”, describió la mujer.

Ahora, propietaria de un auto para movilizar a su hija de 4 años con discapacidad motriz, es claro que su situación personal y familiar, hizo un cambio de 180 grados. “Cuando cubren la necesidad de tu hijo, que vos no podés cubrir, eso no tiene precio”, expresó Tanía. E insistió en que para agradecer a la pareja de benefactores “no me va a alcanzar la vida”

“Es un milagro, no hay explicación para esto. Ahora que crezca tranquila (Valentina) que vamos a vivir bien”, concluyó.