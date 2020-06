Habló relocalizada con 7 hijos: “Del gobierno, nadie me ayudó”

POSADAS. Luego de que MisionesCuatro visibilizara la situación de 35 personas, viviendo hacinados y en riesgo de contraer Covid-19 en un mismo terreno del barrio A-4, Andrea Chaparro recibió mucha colaboración por parte de la ciudadanía y pudo ser relocalizada junto a sus 7 hijos y su pareja en un terreno cedido por una vecina en el Barrio San Juan Diego.

En diálogo con MisionesCuatro, Chaparro puso de relieve la solidaridad de la comunidad posadeña, y aseguró que desde el gobierno municipal y provincial jamás recibió ayuda. Ni siquiera, se acercaron a ver cómo estaba su familia en medio del trance por la pandemia del coronavirus.

“Quería agradecer a la gente de Posadas, de la Iglesia, vecinos y amigos. Me donaron madera, chapas, pino e incluso para el baño. Pero del gobierno, nadie me ayudó. El terreno me lo cedió la señora Amanda. Que ahora es mi vecina”, contó Chaparro, quien añadió que, en un primer momento, por charlas con una asistente social, se iba a bajar una casita en el Bº A-4, pero con su familia seguirían hacinados.

Según Chaparro, llegar al terreno fue difícil, porque necesitaba permiso del Obispo (Juan Rubén Martínez) y de la Secretaría de Tierras. El permiso del Obispo, aún no está resuelto.

“La ayuda y donaciones fue de la gente de Posadas. Por cada madera y el piso, nos vino a ayudar gente a levantar. De las autoridades (provinciales y municipales) no apareció nadie. Esto lo hizo la gente de Misiones, que quizás está igual (que ella) en la cuarentena. Que tienen dos paquetes de harina y me dieron uno”, expresó Chaparro en un llamado de atención a las autoridades locales.

Del gobierno “dicen que hacen tantas cosas, pero hay que estar acomodados o andar detrás de ellos para que te den la mano”, dijo con la voz quebrada por la emoción.

Asimismo, Chaparro denunció que pese a presentar todos los papeles correspondientes, tardó 4 años en cobrar en Plan Madre de Siete Hijos. “Hace 3 meses empecé a cobrar. Con esto voy a ir tirando. Pero yo que necesitaba, tardé 4 años en cobrar. Conozco gente que presentaba los papeles y a los meses empezaba a cobrar”, recalcó.

Sobre el final, Chaparro pidió al Obispo Martínez que hable con la mujer que le cedió el terreno, para autorizar su permanencia en el lugar. “No le cuesta decirle que sí para que tenga una casa digna para los chicos”, finalizó.