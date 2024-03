Habló Sergio, el hombre que destruyó una oficina de Energía de Misiones

Imagen captura de video vía LVM

Un violento episodio tuvo lugar este miércoles en la ciudad de Posadas, más precisamente en una de las oficinas de la empresa Energía de Misiones, ubicada en la avenida Uruguay y rotonda. El protagonista es Sergio, quien desde el año 2022 viene haciendo un reclamo del cual no tiene respuestas. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y rápidamente se hizo eco en los medios nacionales.

Un día de furia en las oficinas de atención al público de EMSA pic.twitter.com/4epAn6GGZZ — Misiones Cuatro (@misionescuatro) March 6, 2024

Tras el episodio, el hombre habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“Ando reclamando la mediación de luz desde el 2022. Hice una denuncia en defensa del consumidor, logré que en el loteo que pongan los pilares, la luz y el cableado”, declaró.

Y agregó: “inicié los trámites en el 2022 porque aun vecino de enfrente, no sé cómo hizo, le pusieron dos postes provisorios el tendido eléctrico y le pusieron el medidor”.

“Voy a pedir de vuelta y me lo sigue negando, después, cuando voy a hacer el consumidor con título de propiedad en mano, el abogado de EMSA me dice, no, pero eso no es un título de propiedad, sí, es un título de propiedad. El impuesto está en mi nombre, la municipalidad está en mi nombre, está certificado”.

“Tengo título de propiedad, yo quiero la luz”, expresó el hombre.

Por otra parte, contó que desde hace tiempo padece desagravios: “desde el año pasado están tomando represalias y me parece que van a seguir tomando. El abogado supuestamente se van a hacer cargo, supuestamente no me van a poner preso, pero yo tengo que presentarme”.

Por último, le hizo un pedido a la empresa prestataria de energía: “que se fije mejor el personal que tienen que cambiar muchas cosas. No puede ser que un empleado sepa que uno haya ido a defensa de consumidor, eso es una cosa personal”, afirmó Sergio.