Hace dedo en la ruta para no abandonar a su perro

POSADAS. Un muchacho se encuentra haciendo dedo rumbo a Buenos Aires, junto a su mascota, que no quiere abandonar en la capital misionera. El joven, de nombre Jonathan, reveló que no cuenta con los recursos necesarios para pagar el traslado de su perro, por lo que decidió comenzar una caminata a la espera de un aventón.

“Por problemas familiares tengo que mudarme a Bs As, dentro de esos planes no está dejar a mi mascota. Al no poder contar con el monto que cobran los servicios especiales que se encargan de esta situación. Tome la decisión de comenzar la caminata por la ruta con mi perro”, contó Jonathan a este medio.

“Ahora estamos en el arco de Posadas, pido por favor, si alguien conoce a un camionero o persona que esté por iniciar ese tramo, que le comenten mi situación, soy una persona de bien, que solo quiere llegar a destino con su mascota.. Nos esperan nuestra familia allá. ‘Mario Bross’ estará haciendo dedo con su cartel al costado de la ruta”, expresó la joven, a la espera de un gesto de solidaridad.

Asimismo, el joven reveló que ya pagó la mudanza y dejó su alquiler, pero recurre a la caminata y el aventón, porque no quiere abandonar a su mascota y no puede pagar el traslado del can.

“Recurro a esto porque ya pague mi mudanza, deje mi alquiler y el servicio para llevarlo me salía 35.000 pesos, monto que no tengo. La gente muchas veces no debe querer parar en la ruta porque piensa que es por vago que no se paga un pasaje. Y está situación es totalmente diferente”, aseguró Jonathan, en diálogo con MisionesCuatro.