“Hasta víboras sacamos de adentro de la casa”, denuncian vecinos de la chacra 122

POSADAS. El desborde del arroyo Antonica debido a las intensas lluvias registradas este lunes también causó anegamiento dentro de las viviendas en la chacra 122, de manera similar a lo ocurrido en chacra 126, aparentemente, la más afectada en la zona.

En ese marco, MisionesCuatro dialogó con Carlos Batista, uno de los residente de la chacra 122, quien reveló que hace décadas que sufren problemas por el desborde del Antonica e inclusive llegaron a presentar una demanda contra el municipio en 2010, con el acompañamiento Alberto Penayo, que era referente de la zona y actualmente es Defensor del Pueblo de Posadas, es decir, un funcionario renovador.

“Nos hizo hacer una exposición ante la comisaría y supuestamente se hizo una demanda con abogados. El señor ahora ocupa un cargo, y nosotros estamos en la misma”, denunció Batista.

Ante la consulta de este medio sobre los daños sufridos en las viviendas de la zona, por el desborde del Antonica, Batista relató: “Hasta víboras sacamos dentro de la casa. En ocasiones sacamos víboras. Y son incontables las pérdidas que hemos tenidos, de todo lo que pueda (estar) dentro de un hogar. Desde exhibidores, heladeras, antes teníamos un negocio y se nos han fundido muchas cosas”, detalló el vecino.

Los daños eran tan reiterados que, según Batista, alrededor del 2010, los vecinos llegaron a pagar a abogados para una demanda colectiva contra la municipalidad por las inundaciones. Y en ese reclamo, habría estado involucrado quien hoy ejerce como Defensor del Pueblo. “Hace unos 12 años se hizo una demanda al municipio. En ese entonces uno de nuestros referentes acá era Alberto Penayo. Quien ahora es Defensor del Pueblo”, reveló Batista.

“Qué hizo (Penayo), desconozco. No nos informaron más. Se pagó a un bufet de abogados. Todos acá pagamos un canon. Nos hizo hacer una exposición ante la comisaría jurisdiccional. Supuestamente se hizo una demanda, pero no nos dan más informes. Y el señor (Penayo) ahora ocupa un cargo municipal. Así, vos no sabés qué pensar, porque nosotros estamos en la misma”, denunció Batista sobre el giro político que habría experimentado Penayo en los últimos años.

En cuanto a la inundación del lunes, por el desborde del Antonica, el vecino admitió que en la chacra 122, se vieron “sorprendidos” y que, en algún momento, con las escasas lluvias del 2020 y 2021, “pensabamos que esto (el anegamiento) no iba a pasar más”.

“Inclusive el de la comisión vecinal me dijo que la municipalidad había contratado una (máquina) que iba a entrar en el arroyo y empezar a sacar” electrodomésticos, que “supuestamente, la gente del barrio Yacyretá”, entre otros, “arrojan al arroyo Antonica”. “Como el arroyo es a cielo abierto, lo arrojan y viene a parar acá”, precisó Batista.

Por otra parte, Batista se refirió a otros problemas que sufren en el lugar. “Hay edificios que ya tienen problemas de estructura, por rajaduras. Cada dos por tres estamos sacando alacranes (de las viviendas)”, dijo el vecino, aunque aclaró que la municipalidad concreta la limpieza en la zona.

Asimismo, Batista apuntó al problema de la falta de alumbrado público por la caída de postes. “Hay 3 postes de luz caídos. Y el más importante es el de la plaza (de la chacra 122). Había una jirafa de luz y por el tiempo de uso, se pudrió, cayó y la luz, la pusieron sobre un arbol. Tenemos un poste caído hace 4 meses”, fustigó el vecino, en un reclamo direccionado a EMSA (Energía de Misiones SA).