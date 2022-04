Hospital Madariaga: entró a las 14 y salió a la medianoche, sin ser atendida

POSADAS. “¿Qué querés que haga? Anda y golpeá la puerta del médico”, fue lo que le dijeron a Lidia Benítez, vecina de Miguel Lanús cuando fue a pedir explicaciones a la mesa de entrada luego de esperar más de 10 horas a que la atiendan.

El reclamo de la vecina se suma a muchas otras denuncias de mala atención y falta de empatía del personal de la salud en el Parque de la Salud, Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”.

En diálogo con Canal 8, Lidia Benítez contó que llegó a emergencias con presión alta a las 14 horas y se fue indignada, y sin ser atendida a las 12 de la noche de ese mismo día.

“Entre con alta presión, me tenía que atender y no me atendieron”, relató al Canal 8 Lidia quien aseguró que pidió explicaciones a la mesa de entrada desde donde la mandaron a esperar.

“Entre con 16/10 de presión, para mí es muy alta”, contó y aseguró que había mucha otra gente en la misma situación. “Había gente mayor que dormían en la camilla”.

Finalmente, la vecina reconoció que el Parque de la Salud como lo presenta el Gobierno de la provincia es “hermoso, me siento muy orgullosa”, aunque se lamentó por la aparente falta de personal médico, enfermeros o camilleros.